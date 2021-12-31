AKBANK personel alımı 2022 Akbank Kadın Müfettiş Alımı başvurusu ilanı

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre AKBANK bünyesinde istihdam edilmek üzere müfettiş ve eleman alımı yapacak. İlana göre adayların sınava tabi tutulacağı belirtilmiştir.

AKBANK Eleman Alım ve Personel Alımı Duyurusu

AKBANK Kadın personel alımı istihdamında bulunuyor. Son başvuru tarihi 15 Ocak 2022 olduğu belirtildi. İlana göre AKBANK bünyesinde istihdam edilmek üzere Son iki yıl içerisinde TOEFL sınavından en az 75 puan almış olmak ve bunu belgelemek şartı ile kadın müfettiş yardımcısı alımı yapıyor.

Kadın Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Başvuru Şartları

Örgün eğitim veren üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak.

Son iki yıl içerisinde TOEFL sınavından en az 75 puan almış olmak ve bunu belgelemek.

Robert Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Lisesi veya Tarsus Amerikan Lisesinden mezun olanlar için Lisans veya lisansüstü eğitimlerini; Boğaziçi O.D.T.Ü. Bilkent, Sabancı veya Koç Üniversitelerinde tamamlamış olanlar, Lise, lisans veya lisansüstü eğitimini yurtdışındaki resmi dili İngilizce olan ülkelerde tamamlamış olanlar başvuru yapabileceklerdir.

Adayların affa uğramış olsa bile devlet güvenliğine karşı yüz kızartıcı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ve ağır hapis yatmamış 6 aydan fazla ceza almamış olmaları gerekmektedir.

Başvuru Şekli ve Zamanı

Başvurular 28 Aralık 2021 tarihinde başlamış olup 15 Ocak 2022 tarihinde sona ermiş olacaktır.

Başvurular https://kariyer.akbank.com/JobSearchDetail/Index?id=8b36c63d-8a64-ec11-a316-005056a027ae&jobadid=6f33a0e9-8d64-ec11-a317-005056a08c7f&prime=true linki üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.