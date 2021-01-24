Aile ve sosyal politikalar bakanlığı personel alımı 2021

Zehra Zümrüt'ün bakanlığını yaptığı Aile ve sosyal politikalar bakanlığı 2019 personel alımının ilk ilanını verdi..Aile ve sosyal politikalar bakanlığı personel alımı,iş başvurusu,iş başvuru formu gibi soruların cevabı haberimizde..
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı! 1.093 kamu personeli alımı yapılacak!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı duyurdu. Kamuya 1093 personel alınacak. Tercih işlemleri 10 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu için kılavuz yayınlandı. Peki, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kamu personeli alımı başvuru kılavuzu detayları...
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 Uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak olan adaylar alımla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 personel alımı şartları, meslek grupları ve başvuru tarihi nedir?
Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya ilişkin yapılacak olan uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylarda belli olmaya başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 personel alımı için alımın yapılacağı meslek grupları açıklandı. Peki, başvurular başladı mı, şartları neler, hangi meslek gruplarından alım yapılacak? Tüm detaylar haberimizde..
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları
Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
Giriş sınavına katılma şartları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, değerlendirme yöntemi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, aranacak YDS puanı, son başvuru tarihi, başvuruda istenecek belgeler, öğrenim dallarına ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinde (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ve (https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/) ileriki bir tarihte yayınlanacaktır. İlan olunur.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı grupları
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