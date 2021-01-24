Aile ve sosyal politikalar bakanlığı personel alımı 2021

Zehra Zümrüt'ün bakanlığını yaptığı Aile ve sosyal politikalar bakanlığı 2019 personel alımının ilk ilanını verdi..Aile ve sosyal politikalar bakanlığı personel alımı,iş başvurusu,iş başvuru formu gibi soruların cevabı haberimizde..

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı! 1.093 kamu personeli alımı yapılacak!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı duyurdu. Kamuya 1093 personel alınacak. Tercih işlemleri 10 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu için kılavuz yayınlandı. Peki, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kamu personeli alımı başvuru kılavuzu detayları...

Devlet korumasından yararlanmış 1093 genç için yerleştirme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, tercih işlemlerinin başladığını ve tercihlerin 10 Ocak 2021 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Peki, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı detayları...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemleri başladı. Kamuya yerleştirilecek 1.093 personel için başvuru kılavuzu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayınlandı.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kamu personel alımı yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr ) yayınlandı. Tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yerleştirme işlemlerinde tercihte bulunacak hak sahiplerinin öğrenim düzeylerine göre dağılımlarının ise ilköğretim, ortaokul düzeyinde 364, ortaöğretim düzeyinde 581, ön lisans düzeyinde 73 ve lisans düzeyinde 75 olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk bugüne kadar bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 54 bin 271 gencin atamasının yapıldığını vurgulayarak, “Bakanlık olarak, gençlerimizin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanları seferber ediyoruz.

Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 Uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak olan adaylar alımla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 personel alımı şartları, meslek grupları ve başvuru tarihi nedir?

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya ilişkin yapılacak olan uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylarda belli olmaya başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 personel alımı için alımın yapılacağı meslek grupları açıklandı. Peki, başvurular başladı mı, şartları neler, hangi meslek gruplarından alım yapılacak? Tüm detaylar haberimizde..

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları

Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Giriş sınavına katılma şartları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, değerlendirme yöntemi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, aranacak YDS puanı, son başvuru tarihi, başvuruda istenecek belgeler, öğrenim dallarına ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinde (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ve (https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/) ileriki bir tarihte yayınlanacaktır. İlan olunur.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı grupları