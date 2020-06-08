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Ağrı Belediyesi Personel Alımı

Ağrı Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Ağrı Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Ağrı Belediyesi Personel Alımı
08 Haziran 2020 Pazartesi 01:13

Ağrı Belediyesi Personel Alımı

Ağrı Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Ağrı Belediyesi Personel Alımı

Ağrı ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde konumlanmış tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Türkiyemizin en önemli şehirlerinden birisidir. Ağrı tarihte çok  fazla isim değişikliği yaşamıştır. Karakilise, Ararat, Karaköse ve son olarak da Ağrı Dağı’ndan esinlenerek en son şuan hala kullanılan Ağrı ismini almıştır. Ağrı 2020 senesinde açıklanan sayılar ile  150 bini aşkın bir nüfusa sahiptir. Ağrı Belediyesi edinmiş olduğumuz bilgilere istinaden 2020 senesi içinde ihtiyaç duyduğu boş kadro ve pozisyonlar için yetkili birimlerce çalışma başlatılmış olup bo kadro ve pozisyonlar için çok sayıda memur işçi personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.  Ağrı Belediyesi Başkanlığı görevini devralan Savcı Sayan Ağrı şehrimizde bir çok yenilik ve dev projeler ile kısa sürede ağrı ilini bütün iller tarafından örnek alınan bambaşka bir kent yapmak için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. Bunca hummalı çalışma için gerekli olan işinin ehli işten anlayan memur işçi personel alımı ilanı, Ağrı ili ve ilçelerinde yaşayan iş bekleyen çok sayıda vatandaşa umut ışığı oldu. Ağrı Belediyesi sanayileşme anlamında ve şehir planlaması konusunda diğer illerin gerisinde kalmış durumda olmasına rağmen Savcı Sayan tarafından yapılan görüşmeler sonucunda ağrı iline bir çok yatırım sözüde alınmıştır. Ağrı Belediyesi ilerleyen günlerde çok sayıda personel alımı yapacak ve Türkiye'de çalışmalarıyla ve dev projeleriyle adından sıkça söz ettirecektir. Ağrı Belediyesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile  iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Ağrı Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Ağrı Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor.  Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Ağrı Belediyesi işçi ve memur personel alımı  yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir.  Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Ağrı Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Ağrı Belediyesi ve Ağrı’da bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve  güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Ağrı Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Ağrı Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular,  Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR  üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Ağrı Belediyesi Personel Alımı 2019 #Ağrı Belediyesi Personel Alımı #Ağrı Belediyesi memur Alımı #Ağrı Belediyesi işçi Alımı #Ağrı Belediyesi zabıta Alımı
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