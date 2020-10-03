Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 işçi personel alımı yapacak iş başvurusu ve başvuru formu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi personel alımı yapacak iş başvurusu ve başvuru formu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda kura usulü ve sözlü sınav yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır.

2. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜĞÜNE ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ KURA VE SÖZLÜ SINAV USULÜNE TABİ TALEPLERDEN;Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi ve Hasta Bakımı Teknisyeni mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında ( https://www.afsu.edu.tr ) ilan edilecektir. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan asil adaylardan gerekli belgeler istenilecektir. İstenilen evrakları teslim etmeyen, durumlarını belgelemeyen veya yanlış beyanda bulunan asil adaylar sözlü sınava katılmaya hakkını kaybedecek olup yerlerine sıralamada yer alan yedek adayların gerekli belgeleri istenilecektir.

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında

( https://www.afsu.edu.tr) ilan edilecektir.

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmeliğin 5'nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

7. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne kura usulü alım yapılacak olup; Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kura usulü ile belirlenerek sınava katılacak adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasından (https://www.afsu.edu.tr) ilan edilecektir, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

8. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi web sayfasından https://www.afsu.edu.tr takip etmeleri önem arz etmektedir.ü

0. Sınav sonucuna göre Rektörlük kontenjanı alımı için alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından belirlenecektir.

11. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.