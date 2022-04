Afyonkarahisar Güney Belediyesi Personel Alımı 2022

Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesi Güney Belediyesi ilanda belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 2022 Güney Belediyesi Personel Alımı, Güney Belediyesi iş ilanları, Güney Belediyesi iş başvurusu nereden nasıl yapılır?, işte detaylar

Sıra

No Kadro

Unvanı Sınıfı Kadro

Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS

Türü KPSS

Puanı 1 İtfaiye Eri GİH 10 1 - Ön lisans düzeyinde eğitim veren programların birinden

mezun olmak,

- En az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek/Kadın KPSS P93 En az 60 puan 2 Tahsildar GİH 9 1 - Üniversitelerin; Muhasebe ve Denetim, İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Yerel

Yönetimler Lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS P3 En az 60 puan