Afyonkarahisar Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Afyonkarahisar Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Afyonkarahisar Belediyesi Personel Alımı

Afyonkarahisar Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Afyonkarahisar Belediyesi Personel Alımı İlanları

Afyonkarahisar ilimiz, Ege Bölgemizde konumlanan kentimiz tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ülkemizin önemli şehirlerinden bir tanesidir. 2020 senesindeki açıklanan sayılara göre nüfusu 700 bini aşmış durumdadır. Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde çok sayıda memur işçi personel eleman açığı bulunduğu ve bu kadro ve pozisyonlara 2020 senesi içinde yapılacacak olan istihdam ile çok sayıda memur işçi personel alımı gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Afyonkarahisar Belediyesi iş ilanları hakkında iş başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimiz devamında yer almaktadır. AFYONKARAHİSAR Belediyesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Afyonkarahisar Belediyesi Memur Alımı İlanları

Afyonkarahisar Şehrimizin Tarihine baktığımızda, Topraklarında bir çok devletin hüküm sürmüş olduğu, tarihi dokusuyla ülkemizin ender kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar, Şehrimizdeki tarihi dokuyu korumak ve bunu yaparken de şehre modern bir kimlik kazandırmak amacıyla çalışmalarına tam gaz hız kesmeden yeni projeler ile devam etmektedir. Afyonkarahisar Belediyesi bu çalışmaların başlatılan mega projelerin aksamadan devam edebilmesi ve kenti modern standartlar çerçevesinde yönetmek amacıyla çok sayıda memur işçi personel ve eleman ihtiyacına gerek duyduğunu belirtmiştir. Belediye bünyesinde İstihdamı Yapılacak olan memur işçi personel alımları için bütçe şimdiden hazırlanmış durumdadır. Ayrıca Afyonkarahisar Belediyesi sadece merkezde değil aynı zamanda taşra bölgesi için ve aşağıda saymış olduğumuz ilçeler için de önemli sayıda personeli istihdam ederek bölgedeki şsizlik sayısını düşürmeyi hedeflemiştir.

Başmakçı

Bayat

Bolvadin

Çay

Çobanlar

Dazkırı

Dinar

Emirdağ‎

Evciler‎

Hocalar

İhsaniye‎

İscehisar

Kızılören‎

Sandıklı‎

Sinanpaşa

Sincanlı

Sultandağı

Şuhut

Afyonkarahisar Şehrimizde son bir kaç senede işsizlik sayısı önemli ölçüde artış göstermişti. Bu sebep ile Afyonkarahisar Belediyesince yayımlanması öngörülen memur işçi personel alımı ilanları, Afyon ili ve çevresinde ikamet eden, iş arayan istihdam edilmeyi bekleyen binlerce vatandaşa umut ışığı oldu. Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü,park bahçe personeli, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde belirlennen açık pozisyonlara memur işçi personel alımı gerçekleştirecek. Belediye bünyesinde engelli personel alımı için de kaynak oluşturulmuş bütçe meclis tarafından onaylanmış durumda. Bu ilanlara nasıl iş başvurusu yapabileceğinizi haberimiz devamında detaylı olarak anlattık. Aynı zamanda aşağıdan da Afyonkarahisar ili ve ilçeleri için verilmiş olan en son ilanlarına www.kamusaati.com web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Afyonkarahisar Belediyesi İşçi Alımı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından personel alımı ilanına dair detaylar henüz paylaşılmamış olsa da detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yapılacak olan çok sayıda memur alımı için herhangi bir yazılı sınav uygulanmayacağı, başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından sözlü mülakat yöntemiyle alımların gerçekleştirileceği belirtildi. Temizlik işçisi, güvenlik görevlisi, ilaçlama personeli, zabıta memuru, itfaiyeci, mühendis gibi kadrolara eleman alımı gerçekleştirilecek. Ayrıca aşağıda bulunan Afyonkarahisar İli ilçeleri için de çok sayıda memur alımı yapılacağı açıklandı. Bazı ilçelerin iş ilanları ise şimdiden yayımlandı.

Afyonkarahisar ilimizin turistik bir il olması ve birçok kişinin de ziyaretinde olması nedeni ile belediyecilik hizmeti gayet iyi bir şekilde yürütülmektedir. Özellikle fen işleri gibi alt yapıya bakan müdürlüklere çok kişi alacak olan Afyonkarahisar Belediyesi, Belediyeler arasında da birçok kişiyi işe alacaktır. 2019 yılında alımlar hızlı bir şekilde yapılacak olup, özellikle alımlarda da tecrübeli kişiler ilk sırada yer alacaktır.

Afyonkarahisar Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Afyonkarahisar Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Afyonkarahisar Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Afyonkarahisar Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar’da bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Afyonkarahisar Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Afyonkarahisar Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.