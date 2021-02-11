Adapazarı Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Sakarya Adapazarı Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Adapazarı Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Adapazarı Belediyesi Personel Alımı

Adapazarı Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

1868 yılında “Adapazarı Belediyesi” adıyla belediye teşkilatı kurulan ilçe, 17 Haziran 1954 tarihinde TBMM’de kabul edilen kanunla, Kocaeli Vilayeti’nden ayrılarak il olan Sakarya’nın merkez ilçesi olmuştur.

Halkı ile el ele, çağdaş belediyecilikte öncü, yüzü gülen insanların şehrini oluşturmak hedefinde olan Adapazarı Belediyesi, bu hedef doğrultusunda yürüttüğü faaliyet alanlarında istihdam etmek üzere personel alımı yapacak.

Engelli vatandaşlarının da iş hayatına atılmalarını isteyen ve bu konuda onları çeşitli projelerle destekleyen kurum, kadrosunda engelli personellere de yer verecek.

Adapazarı Belediyesi İşçi Alımı

Geleceğe yönelik hedefleri ile yoğun bir hizmet ağına sahip olan Adapazarı Belediyesi, bu bağlamda kadrosuna çok sayıda taşeron ve sözleşmeli işçi alımı yapmaktadır. Kurum belediye kadrosuna alınacak olan işçiler ile ilgili en çok merak edilen konulardan olan maaş ve sosyal haklar konusunda henüz net bir açıklama yapmamıştır.

Sitemiz tarafından yapılan incelemeler sonucu, Adapazarı Belediyesi’nin yeni işçilerine mevcut işçileri ile aynı maaş imkânını ve sosyal hakları sunacağı ve hatta ekstra mesaiye kalan personellerine maaşlarına ek mesai ücreti ödeyeceği öğrenilmiştir.

Adapazarı Belediyesi Memur Alımı

Memurlar, ilgili yasa gerçeğince belediyeler bünyesinde yer alan vezne ve dairelerde resmi işler kapsamında görev alırlar. Bu sınıfta yer alan personeller belirli bir çalışma yaşına ulaştıklarında ve yetenekleri uygun bulunduğunda kıdem atlama hakkına sahiptirler.

Adapazarı Belediyesi memur alımı için ülkemizde bulunan her belediye gibi KPSS şartı koymaktadır. Bu sınavda elde edilen başarı ile yapılan tercih neticesinde adaylar belediyeler bünyesinde çalışmaya başlayabilirler.

Maddi işlerle ilgilenen departmandan verilen bilgiye göre memurlar belirtilen tarihlerde alacaklara maaşa eklenerek ikramiyelerini alırlar. Bunun yanı sıra 30 yaş üstü hizmet veren ve emekliye ayrılan belediye memurları da ikramiye hakkına sahip olurlar.

Adapazarı Belediyesi İş İlanları

Sosyal dayanışma bilinci yüksek ve gelişmiş şehircilik anlayışı ile yeşil alanları, sanat evleri, sosyo-kültürel tesisleri ile bütünleşen, her türlü afete önceden hazır, ekolojik dengeyi bozmayan bir çevre bilincine sahip, teknolojik gelişmeler ile barışık, kendi kendine yeten bir kent oluşturmak hedefinde olduğunu belirten Adapazarı Belediyesi, internet sitesi üzerinden yayınladığı iş ilanlarında bu ilkeler doğrultusunda çalışabilecek nitelikteki personel adaylarına öncelik verileceğini belirtmektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Adapazarı Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Personel alımlarında İşkur ile ortak çalışmalar yürüten Adapazarı Belediyesi’nin kadrosunda işçi olmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi internet sitesi üzerinde yayınlanacak işçi alım ilanlarını takip edip inceleyerek kendilerine uygun olan pozisyon için ikametlerine en yakın İşkur bürolarından başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Yapılan başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adayları, İşkur yetkilileri ve Adapazarı Belediyesi insan kaynakları yetkililerinin de katılacağı mülakatlara davet ederek ikinci bir elemeye tabi tutmaktadır.

Adapazarı İş İlanları

Adapazarı turistik bir izlenime sahip olduğundan temel iş olanakları turizm sınırları içerisinde yer almaktadır. Adapazarı iş ilanları özellikle yaz döneminde büyük bir artışa geçmektedir. Diğer sezonlarda da, ilçe içerisinde faaliyetlerini sürdürmekte olan firmalar personel alımı yapmaktadırlar.

İşletmeler ilanlarını; kariyer siteleri üzerinden, İŞKUR platformu aracılığıyla ya da kendi web sitelerinden duyurmaktadır. Alım yapılacak olan pozisyona göre başvuru koşulları değişkenlik gösterebilmektedir.

Adapazarı Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Adapazarı Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Adapazarı Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adapazarı Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Adapazarı Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Adapazarı Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Adapazarı Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Adapazarı Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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