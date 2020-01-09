Adana Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Adana Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, detayları yazımız devamında...

Adana Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Adana Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Adana Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, detayları yazımız devamında...

Türkiyemiz hükümetimiz son senelerde sağlık alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirmektedir. Sağlık alanındaki yatırımların en önemlisi de hemen hemen çok sayıdaki şehirimizde hizmete giren şehir hastaneleri başı çekmektedir. Türkiyenin en büyük şehir hastanelerinden birisi olan Adana şehrimizde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Adana Şehir Hastanesi ’dir. Adana Şehir Hastanesi Kalite kültürünü tüm uygulamalarda yaşama geçiren, hasta haklarına saygılı, güvenilir, kaliteli ve tercih edilen referans hastane olmakla birlite Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, insan haklarına saygılı, güler yüzlü, hasta ve çalışan memnuniyeti ile hasta ve çalışan güvenliğini maksimum düzeyde arttırmaktır. Adana Şehir Hastanesi bünyesine hastaların memnuniyeti ve hizmeti açısından açık kadro ve poziyonlara personel ihtiyaçları sebebi ile çok sayıda memur işçi personel eleman alımı gerçekleştirilmektedir. Adana Şehir Hastanesi ilgili birimlerince yayımlanan iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, istenilen nitelik ve özellikler, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu merak ettiğiniz sorular yazımızın devamındadır. Adana Şehir Hastanesi , Türkiyemizdeki en büyük hastanelerden biri olmakla birlikte, 1.550 kapasiteli olarak hizmete açılmış durumdadır. Sadece kabul edilecek hasta sayısı açısından değil, aynı zamanda da çevre illerde ve Adana bölgesinde istihdam yaratması açısından da oldukça önemli bir projedir. Adana Şehir Hastanesi' nin ilgili biimlerince yayınlanan veya ileride açık kadro ve pozisyonlar için yayınlanması muhtemel iş ilanları içinde; temizlik personeli, otopark görevlisi, hasta yönlendirme / refakat / resepsiyon ve tanışma personeli, bahçe bakım personeli, ebe, hemşire, ilaçlama personeli, depo personeli, aşçı, güvenlik görevlisi, bulaşıkçı, doktor, şoför gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer almaktadır. Adana Şehir Hastanesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Adana Şehir Hastanesi İş Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Hastane büyüklük anlamında Avrupa’daki Büyük hastaneler arasında olma özelliği taşıyor. Sağlık turizmi açısından sadece Adana şehrimizdeki vatandaşlarımıza değil, yurt içi veya yurt dışı olsun çok sayıda kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Bunun yanında hastanenin bir diğer önemi ise çok sayıda kişiye istihdam kapısı olması. Hastane inşaatı sırasında 5 bine yakın kişi çalışırken, Adana Şehir Hastanesi bünyesine her geçen gün çok sayıda personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapılmaya devam ediliyor. Hastane bünyesinde oluşacak personel açıkları için ise İŞKUR tarafınca ilan çıkılıyor. Vatandaşlar başvurularını il veya ilçelerinde bulunan İŞKUR müdürlüklerinden gerçekleştirebiliyorlar. İşkur müdürlüklerinde ve online işkurun web sitesinde dolduracak olduğunuz iş başvuru formu vasıtası ile başvurunuzu yapmanızın ardından kurumun insan kaynakları departmanı başvurunuzu detaylı olarak inceleyecek ve başvurusu olumlu sonuçlananlar da ülkemizin en büyük sağlık kurumlarından bir tanesinde çalışma olanağı elde edeceklerdir.

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