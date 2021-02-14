Adalet Bakanlığı Katip Alımı yapacak 2021 yılı 160 Kadrolu Katip Alımı duyurusu yayımlandı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 160 Kadrolu Katip Alımı duyurusu yayımlandı.

160 Kadrolu Katip Alımı ile ilgili Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı.

160 KADROLU CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ ALIM İLAN DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda, “160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı İlanı 30/12/2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adresinde yayımlanmıştır. ” denildi.

22 ŞUBAT OLARAK İLAN EDİLMİŞTİ

Öte yandan yayımlanan duyuruda, “İlgili ilana ek olarak 15/01/2021 tarihinde başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı bildirilmiştir. e-Devlet üzerinden sınav başvuru işlemi 18/01/2021 tarihinde başlamış olup, 05/02/2021 tarihinde tamamlanmıştır. 30/12/2020 tarihinde yayımlanan ilanımızda, klavye sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edileceği tarih 12/02/2021, uygulama sınavı tarihi ise 22/02/2021 tarihi olarak ilan edilmişti.” ifadeleri yer aldı.

1 MART TARİHİNE ERTELENDİ

Ayrıca yapılan duyurunun devamı şöyle:

Ancak sınav izni verilen adalet komisyonlarına tanımlanacak e-Devlet Sınav Karşılama Ekranından yapılan başvuruların listesinin dökümü sırasında yaşanan performans problemlerinden dolayı, ilgili ekranların iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle, sınava alınacak aday sayısı ve ilanı 01/03/2021 tarihi, uygulama sınavı tarihi ise 15/03/2021 tarihi olarak belirlenmiştir.

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