Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Personel Alım İlanı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

202 SÖZLEŞMELİ POZİSYON İÇİN PERSONEL ALIM İLANI



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile aşağıda belirtilen unvan ve sayıda personel alımı yapılacaktır.

Pozisyon Unvanı İstihdam Şekli İstihdam Edilecek Sayı Öğretmen (Kadın)¹ Sözleşmeli (657 4/B) 12 Öğretmen (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) 25 Psikolog (Kadın)¹ Sözleşmeli (657 4/B) 24 Psikolog (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) 84 Sosyal Çalışmacı (Kadın)¹ Sözleşmeli (657 4/B) 14 Sosyal Çalışmacı (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) 34 Fizyoterapist (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) 5 Veteriner (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) 2 Mühendis (Erkek)² (İnşaat Mühendisi) Sözleşmeli (657 4/B) 2 Toplam 202



1. BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)



B) Özel Şartlar:

1) Psikolog (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

2) Psikolog (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

3) Sosyal Çalışmacı (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

4) Sosyal Çalışmacı (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

5) Veteriner (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Veteriner lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

6) Fizyoterapist (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

7) Mühendis (Erkek) (İnşaat Mühendisi) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

8) Öğretmen (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

9) Öğretmen (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde “Denklik

Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.



2. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Başvuru Şekli ve Süresi:

a) Adaylar, başvurularını 01.04.2021- 16.04.2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.

Birden fazla unvana başvuru yapılması durumunda, yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak ve bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

(Örneğin; öğretmen unvanına başvuru yapan bir aday, sosyal çalışmacı unvanına da başvuru yapması durumunda tüm başvuru işlemleri geçersiz sayılacaktır. Sınav başvurularının bitimine müteakip mükerrer başvurular tespit edilecek, mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde yer alan öğrenim bilgileri dikkate alınacağından, e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları üniversitelerden güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen KPSSP3 puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

d) Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacak olup yalnızca askerlik durum belgesi, askerlikten muaf olan adaylar için ayrıca muaf olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu, sertifika bilgileri ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için denklik belgesi sisteme yüklenilecektir. Adaylardan gerekli durumlarda, sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

e) Başvuru işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan “e-Başvuru Kılavuzu” cte.adalet.gov.tr adresinde yayımlanacak olan ilan ekinde yer almaktadır. Başvuru şartlarını

taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

f) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Yaşanacak mağduriyetlerden ötürü hak kaybı yaşayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal edebileceklerdir.

g) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

B) Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler:

a) Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek

nitelikte olması gerekmektedir.

b) Sertifika (Öğretmen adayları için; Pedagojik Formasyon Belgesi veya Sertifikası, Orta

Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması, Sınıf Öğretmenliği Sertifikası),

c) Sağlık Kurulu Raporu (Erkek adaylar için; Askerlikten muaf olanların muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporu)

d) Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların denklik belgelerini sistemde “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri

gerekmektedir.

C) Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihi ve yeri Genel Müdürlüğümüz web sayfasında bilahare (https://cte.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.



3. SÖZLÜ SINAV

Sözlü Sınav ve Sözlü Sınav Konuları

a) Sözlü sınav;

1) İlgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

3) Genel kültür 20,

4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

b) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

c) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması gerekir.



4. NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanmak üzere oluşturulacaktır. Nihai başarı listesi Genel

Müdürlüğümüz web sayfasından (https://cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir. Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.



5. DİĞER HUSUSLAR

Nihai başarı listesinde asil sırada yer alarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan yerleştirmeye esas istenilecek belgeler ile yerleştirme yapılacak ceza infaz kurumları, tercih alma

ve atama işlemlerine ilişkin hususlar Genel Müdürlüğümüz web sayfasından (https://cte.adalet.gov.tr) bilahare ilan edilecektir.



6. BİLGİ İÇİN

a) İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu

b) Telefon: 0312 507 04 00-892-881-714-715-716-561-562

İLÂNEN DUYURULUR

¹(Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için)²(Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için)