Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Personel Alımı 2020

T.C. Adalet Bakanlığımız on beş (15) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 7 ve 8 inci derecelerde bulunan on beş (15) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

A) Sınava Katılma ve Başvuru Şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri

taşımak,

2- 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.)

3- Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4- 2018 ve 2019 yılında A Grubu Kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş (70) ve üzeri puan almış olmak, (Bu iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır.)

5-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartları aranmaktadır.

B) Sınava Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

1- Ek-1 Başvuru Formu,

2- Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesi,

3- Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 formu dışında başka formun kullanılmaması gerekmektedir.)

4- Mezun olunan okul diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırma yapılacaktır.)

5- Hukuk Fakültesi harici bölümlerden mezun olanlar için transkript belgesi,

6- Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olunduğuna ilişkin yazılı beyan

(EK-3),

7- Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısı ile hazırlanıp imzalanacaktır.)

8-Askerlik durumunu gösterir belge.

Eksik belge ibraz edenler ile posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

C) Başvuru Yeri ve Tarihi

Başvuruların istenilen belgelerle birlikte 06/01/2020 tarihinden itibaren 20/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar “Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA” adresine şahsen veya en geç son başvuru tarihine kadar aynı adreste olacak şekilde posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

D) Sınava Katılmaya Hak Kazananların Duyurulması, Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi

1- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 17 nci maddesi doğrultusunda, başvuru şartlarını taşıyanlar arasından KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerine göre yapılacak sıralama sonucu ilk altmış (60) aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.

2- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde ilân

edilecektir.

3- Sözlü sınav, Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır.

4- Sözlü sınavda en az 3 üyenin olumlu oyunu alanlar ve üyelerin 100 puan üzerinden

yaptığı değerlendirme sonucunda not ortalaması en az 70 puana ulaşanlar başarılı sayılırlar.

5- KPSSP9 ve KPSSP48 puanı ve sözlü notunun ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanmak suretiyle nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya göre başarılı olan ilk 15 aday atanmaya hak kazanır. Notlarda eşitlik olması hâlinde kazananlar Sınav Kurulunca kur’a ile belirlenir. Başarılı olduğu halde puan sırasına göre ilân edilen kadro sayısı kadar atananlardan arta kalanlar müktesep hak iddiasında bulunamazlar ancak yedekte kalırlar ve yeniden sınav açılıncaya kadar boşalacak kadroları ve sıralarını beklerler.

6- Sözlü sınavda, adayın genel kültürü, fizik ve moral yeteneği, anlama ve anlatım kabiliyeti ile tüm tavır ve hareketleri değerlendirmeye tâbi tutulur.

7- Sözlü Sınav 24/02/2020-25/02/2020 tarihleri arasında saat 9:00’da Harbiye Mahallesi, Tavuskuşu Sk. No:18 Dikmen/Ankara adresinde bulunan Ankara Hâkimevi’nde yapılacak olup, sözlü sınava girecek adayların kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

E) Sonuçların Duyurulması

Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar Bakanlığımızın internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân yoluyla yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Ekler:

Ek-1 Başvuru Formu

Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu

Ek-3 Sağlık Beyanı

