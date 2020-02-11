Abdullah Gül Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğüne eleman alımı yapılacaktır., ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİNE NORMAL STATÜDE 7 TEMİZLİK ELEMANI VE 3 GÜVENLİK ELEMANI ALIMI YAPILACAKTIR.

Abdullah Gül Üniversitesi 10 İşçi Personel Alımı

Abdullah Gül Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğüne eleman alımı yapılacaktır.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİNE NORMAL STATÜDE 7 TEMİZLİK ELEMANI VE 3 GÜVENLİK ELEMANI ALIMI YAPILACAKTIR.



TALEP ŞARTLARINA DURUMU UYAN ADAYLAR BAŞVURU YAPTIKTAN SONRA; SONUÇ, KURA, MÜLAKAT, DUYURU VB… DİĞER TÜM İŞLEMLERİNİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN www.agu.edu.tr İNTERNET ADRESİ ÜZERİNDEN TAKİP EDECEKTİR.

1-Orta Öğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri(Mutfak) Veya Aşçılık Bölümü Mezunu Olmak

2-En Az Ortaöğretim Mezunu Olmak.

3-Kayseri İli Melikgazi, Kocasinan, Talas İlçesinde İkamet Etmek.

4-Askerlik Hizmetini Fiilen Yapmış, Muaf veya Tecilli Olmak.

5-İstihdam Edilecek Sürekli İşçi 2 (İki) Ay Deneme Sürecine Tabidir.

6-Mali Ve Sosyal Hakları 4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Uygulanır.

ÖZEL KOŞUL : GÜVENLİK GÖREVLİSİ



1- 5188 Sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı İle Tamamlamış Olmak (Temel Eğitim Sonrası Çalışma Süresi Dolanlar İçin Yenileme Eğitiminin Yapılmış Olup, Kimlik Kartı Süresinin Dolmasına En Az (1) Bir Yıl Kalmış Olması) Ve Valiliklerce Verilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak.

2- 18 Yaşını Doldurmuş 36 Yaşından Gün Almamış Olmak.

3-En Az Ortaöğretim Mezunu Olmak.

4-Kayseri İli Melikgazi, Kocasinan, Talas İlçesinde İkamet Etmek.

5-İstihdam Edilecek Sürekli İşçi 2 (İki) Ay Deneme Sürecine Tabidir.

6-Mali Ve Sosyal Hakları 4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Uygulanır.

ÖZEL KOŞUL 3 : TEMİZLİK ELEMANI



1- 18 Yaşını Doldurmuş, 36 Yaşından Gün Almamış Olmak.

2- En Az İlköğretim, en fazla lise Mezunu Olmak.

3- Kayseri İli Melikgazi, Kocasinan, Talas İlçesinde İkamet Etmek.

4- İstihdam Edilecek Sürekli İşçi 2 (İki) Ay Deneme Sürecine Tabidir.

5- Mali Ve Sosyal Hakları 4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Uygulanır.

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