Abalıoğlu Tarımsal Ürünler A.Ş Bölge Satış Uzmanı personel alımı iş ilanları ve iş başvuru formu
Abalıoğlu Tarımsal Ürünler A.Ş Bölge Satış Uzmanı personel alımı iş ilanları ve iş başvuru formu
Kayseri-Niğde ve Nevşehir Bölgelerimizde görevlendirmek üzere, Bölge Satış Uzmanı (Teknik Destek ve Yem Satış) alanında
- Lisans mezunu ,
- Tercihen daha önce Büyükbaş Yem satış ve teknik destek deneyimine sahip,
- Sürücü belgesine sahip ve aktif olarak araç kullanabilen,
- Kayseri, Niğde veya Nevşehir'de ikamet eden/edebilecek,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
1 - 5 yıl tecrübeli adaylar
Askerlik yapmış olma şartı(Erkekler İçin)
Satış ve pazarlama alanında sürekli olarak Tam zamanlı çalışabilecek bay elemanlar alınacaktır
Başvuru İçin;
https://www.kariyer.net/is-ilani/abalioglu-tarimsal-uretim-a-s-bolge-satis-uzmani-kayseri-nigde-nevsehir-2577279
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