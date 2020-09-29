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Abalıoğlu Tarımsal Ürünler A.Ş Bölge Satış Uzmanı personel alımı iş ilanları ve iş başvuru formu

Abalıoğlu Tarımsal Ürünler A.Ş Bölge Satış Uzmanı personel alımı iş ilanları ve iş başvuru formu

Abalıoğlu Tarımsal Ürünler A.Ş Bölge Satış Uzmanı personel alımı iş ilanları ve iş başvuru formu
29 Eylül 2020 Salı 13:47

Abalıoğlu Tarımsal Ürünler A.Ş Bölge Satış Uzmanı personel alımı iş ilanları ve iş başvuru formu

Kayseri-Niğde ve Nevşehir Bölgelerimizde görevlendirmek üzere, Bölge Satış Uzmanı (Teknik Destek ve Yem Satış)  alanında

  • Lisans mezunu ,
  • Tercihen daha önce Büyükbaş Yem satış ve teknik destek deneyimine sahip,
  • Sürücü belgesine sahip ve aktif olarak araç kullanabilen,
  • Kayseri, Niğde veya Nevşehir'de ikamet eden/edebilecek,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

1 - 5 yıl tecrübeli adaylar

Askerlik yapmış olma şartı(Erkekler İçin)

Satış ve pazarlama alanında sürekli olarak Tam zamanlı çalışabilecek bay elemanlar alınacaktır

Başvuru İçin;

https://www.kariyer.net/is-ilani/abalioglu-tarimsal-uretim-a-s-bolge-satis-uzmani-kayseri-nigde-nevsehir-2577279

Linkine tıklayınız

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