0
0
0
Kuşburnu nasıl tüketilir? Faydaları ve zararları
Kuşburnu nasıl tüketilir? Faydaları ve zararları
1
2
0
0
0

724 Şahin Dağıtım Pazarlama Çağrı merkezi Personeli İşe Alım İlanı | 724 Şahin Dağıtım Pazarlama İş Başvurusu

724 Şahin Dağıtım Pazarlama Çağrı merkezi Personeli İşe Alım İlanı |724 Şahin Dağıtım Pazarlama İş Başvurusu

724 Şahin Dağıtım Pazarlama Çağrı merkezi Personeli İşe Alım İlanı | 724 Şahin Dağıtım Pazarlama İş Başvurusu
22 Ocak 2020 Çarşamba 11:59

724 Şahin Dağıtım Pazarlama Çağrı Merkezi Personel Alımı |724 Şahin Dağıtım Pazarlama İş Başvurusu

İş İçeriği;

Dağıtım ve Satış sektörüne bağlı çağrı merkezi müşteri temsilcisi sıfatında   sürekli tam zamanlı olarak vardiya sistemine uygun bay bayan elemanlar alınacaktır

  • Başvuru Şartları;,

  • Çağrı Merkezi Birimi'mizde bizimle çalışabilecek çalışma arkadaşları arıyoruz.

    -Lisans, Meslek Yüksek Okulu ya da Lise mezunuysanız,

    Genç ve dinamik,

    -Diksiyonunuz düzgün ise,

    -Kendinizi iletişim becerileri kuvvetli, ikna kabiliyeti gelişmiş,

    satış Yapma konusunda becerikli

    ekip çalışmasına uyum sağlayabilen

    Şahin Sucukları ailesinin bir parçası olmak ister misiniz?

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz  https://www.kariyer.net//is-ilani/724-sahin-dagitim-pazarlama-gida-san-ltd-sti-cagri-merkezi-musteri-temsilcisi-24349182434918

    Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

    Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

    Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

    Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber