724 Şahin Dağıtım Pazarlama Çağrı merkezi Personeli İşe Alım İlanı |724 Şahin Dağıtım Pazarlama İş Başvurusu
724 Şahin Dağıtım Pazarlama Çağrı Merkezi Personel Alımı |724 Şahin Dağıtım Pazarlama İş Başvurusu
İş İçeriği;
Dağıtım ve Satış sektörüne bağlı çağrı merkezi müşteri temsilcisi sıfatında sürekli tam zamanlı olarak vardiya sistemine uygun bay bayan elemanlar alınacaktır
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Başvuru Şartları;,
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Çağrı Merkezi Birimi'mizde bizimle çalışabilecek çalışma arkadaşları arıyoruz.
-Lisans, Meslek Yüksek Okulu ya da Lise mezunuysanız,
Genç ve dinamik,
-Diksiyonunuz düzgün ise,
-Kendinizi iletişim becerileri kuvvetli, ikna kabiliyeti gelişmiş,
satış Yapma konusunda becerikli
ekip çalışmasına uyum sağlayabilen
Şahin Sucukları ailesinin bir parçası olmak ister misiniz?
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net//is-ilani/724-sahin-dagitim-pazarlama-gida-san-ltd-sti-cagri-merkezi-musteri-temsilcisi-24349182434918
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