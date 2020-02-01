350 Vergi Müfettişinin Atama kararnamesi Belli Oldu
350 Vergi Müfettişinin Atama kararnamesi Belli Oldu
Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı atama kararı mevcuttur. Gerçekleşmiş olan yeterlilik sınavları sonucunda başarılı olan 350 vergi müfettiş yardımcısı, vergi müfettişliğinde yerleri belli oldu .
İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARARNAME
31 Ocak 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/51
Bakanlık ca boş olan bölümler için Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarılı olan şahıs ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri kararınca atama olmuştur .
31 Ocak 2020
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/51
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık olan Vergi Müfettişliklerine, gerçekleşen yeterlik sınavında başarılı olma ekli listede bulunan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü kararları kapsamında atanmıştır.
31 Ocak 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
31/1/2020 TARİHİ VE 2020/5İ SAYILI KARARIN EKİ LİSTE
|SIRA NO
|AD SOYAD
|1.
|ABDULKADİR ALICI
|2.
|ABDULKADİR İLHAN
|3.
|ABDULLAH KOYUNCU
|4.
|ABDULSELAM KOYUNBAKAN
|5.
|ABDURRAHM AN GÜLER
|6.
|ABDURRAHMAN KASAP
|7.
|ABDURRAHM AN KILIÇ
|8.
|ABDURRAHMAN YÜCEL
|9.
|ADEM GÜLER
|10.
|ADEM KARAT AŞ
|11.
|AHMET EMRE PALAZ
|12.
|AHMET ERMAN KOYUNCU
|13.
|AHMET HAN
|14.
|AHMET İZZETTİN TEKİN
|15.
|AHMET NURİ EDİŞ
|16.
|AHMET PORTAKAL
|17.
|AHMET ŞAHİN
|18.
|AHMET ŞEN
|19.
|AKIN KARATAŞ
|20.
|ALAETTİNULA
|21.
|ALİ ÖZKİRAZ
|22.
|ALPER ÇAKIR
|23.
|ALPER POLAT
|24.
|ARDA ALTINTAŞ
|25.
|ARİF GÜNER
|26.
|ARMAĞAN ÖZLÜ
|27.
|ARZU ÖZDEMİR
|28.
|ATANUR YILMAZ
|29.
|AYHAN ÖZYURT
|30.
|AYKUT AKGÜN
|31.
|AYKUT AYDAR
|32.
|AYNUR GÜMÜŞ
|33.
|AYŞE KASAP
|34.
|AYTEKİN GÖKTEPE
|35.
|BAHAR GÖRGÜ
|36.
|BAYRAM DEĞİRMENCİ
|37.
|BERAT MUSTAFA YAVUZ
|38.
|BETÜL ŞEYDA DOĞRUSEVER
|39.
|BİLGEHAN MORGÜL
|40.
|BİRCAN ÇELEBİ CÖMERT
|41.
|BURAK ALATLI
|42.
|BURAK AYVAZ
|43.
|BURAK İNCESU
|44.
|BURAK YUMAK
|45.
|BURÇİN ŞENER KARAASLAN
|46.
|BURHAN ACAR
|47.
|BÜŞRA TÜRKOĞLU
|48.
|CAN GÜLDİKEN
|49.
|CANER GÜRBÜZ
|50.
|CANSU KIRAN
|51.
|CANSU KÜÇÜKARSLAN ÜNLÜ
|52.
|CANSU MERVE YALÇIN
|53.
|CAVİT ÜMİT ALAYBEYOĞLU
|54.
|CEMİL CİRİT
|55.
|CENGİZ YAYLACI
|56.
|CENGİZ YAZAR
|57.
|CENK KARATAŞ
|58.
|CENNET SÜLÜ
|59.
|CİHAD KARACAN
|60.
|CİHAN TÜRKER
|61.
|ÇAĞATAY ONURSAL
|62.
|ÇAĞRI SOYLU
|63.
|ÇELEBİ UFUK KARADAYI
|64.
|ÇİLEM DOĞAN
|65.
|DEMET ATEŞ DEMİR
|66.
|DENİZ ONAY
|67.
|DERYA DURAK
|68.
|DİLEK DERELİ GÜRKAN
|69.
|DİLEK MEHMETÇEOĞLU
|70.
|DOĞAN İLKAY BEKÇE
|71.
|DÖNDÜ ÖZTÜRK
|72.
|DÖNDÜ YILMAZ
|73.
|DURSUN ALİ ŞEKER
|74.
|EBRAR ÖZGÜN
|75.
|EBRU ALPARSLAN
|76.
|EBRU YÜCEL YERLİ
|77.
|EBUBEKİR ÇİRİŞOĞLU
|78.
|EBUBEKİR DEMİR
|79.
|EDA AVŞAR ÇALIŞIR
|80.
|EDA ÇALIŞKAN
|81.
|ELİF KURDAŞ
|82.
|ELİF ULUFER BAYKUŞ
|83.
|EMİRARSLAN
|84.
|EMRE KARAMAN
|85.
|ERAYARPAT
|86.
|ERCAN ASLAN
|87.
|ERHAN POLATDEMİR
|88.
|ERKAN EŞİT
|89.
|ERKAN GÜRDAL KAYA
|90.
|ESER BOZYEL
|91.
|ESMA AYSUN İLGAZ
|92.
|ESRA BATMACA
|93.
|ESRA YILMAZ KURT
|94.
|EYYÜP BALABAN
|95.
|EYYÜP BAYKARA
|96.
|FADİME YİĞİT
|97.
|FAHRETTİN AÇAR
|98.
|FAHRETTİN YILDIZ
|99.
|FAHRİ EŞMEBAŞI
|100.
|FATİH AŞIK
|101.
|FATİH ERALP
|102.
|FATİH GÖKÇEK
|103.
|FATİH KARABATAK
|104.
|FATİH KAYAN
|105.
|FATİH SAYAN
|106.
|FATİH TOKDEMİR
|107.
|FATİH UĞURLU
|108.
|FATMA KARA
|109.
|FATMA ÖNCELER
|110.
|FATMA ULU ŞAKAR
|111.
|FATMA YÜKSEL
|112.
|FEHMİ CAN ÇETİN
|113.
|FERDİ KURT
|114.
|FERHAT MUCUK
|115.
|FEVZİ EKREM BARDAKÇI
|116.
|FEYZA SAYE
|117.
|FİDAN TOKAY
|118.
|FURKAN AVCI
|119.
|GAMZE TOPAL
|120,
|GİZEM KILIÇ
|121.
|GÖKHAN AYHAN
|122.
|GÖKHAN MARAŞ
|123.
|GÖKHAN SERHAT KARAASLAN
|124.
|GÖKHAN SÜRSAVUR
|125.
|GÖKHANTEMEL
|126.
|GÖKHAN YANAŞOĞLU
|127.
|GÖKTUĞ ERDOĞAN
|128.
|GÖZDE DENİZ
|129.
|GÜNAY ÖZDOĞAN
|130.
|GÜNEŞ EKŞİLİ
|131.
|HAKAN ÇİFTÇİ
|132.
|HAKAN ERDEM
|133.
|HAKAN KAHRAMAN
|134.
|HAKAN KESTANE
|135.
|HAKAN ÖZDEMİR
|136.
|HALİL KURUCU
|137.
|HALİS AKSU
|138.
|HALİS FİDANOĞLU
|139.
|HAMZA ŞENTÜRK
|140.
|HARUN BAYAZIT
|141.
|HAŞAN AYDIN
|142.
|HAŞAN BAŞKANI
|143.
|HAŞAN SAYIN
|144.
|HAŞAN TUNÇ
|145.
|HATİCE YILDIZ
|146.
|HAZİM CAN DEMİRBAŞ
|147.
|HÜLYA DEMİR YILMAZ
|148.
|HÜSEYİN BİLGİN
|149.
|HÜSEYİN DİLER
|150.
|HÜSEYİN ULU
|151.
|İBRAHİM ARSLAN
|152.
|İBRAHİM BURAK KIZILSEKİLİ
|153.
|İBRAHİM DEMİRPARMAK
|154.
|İBRAHİM EREN ARSLAN
|155.
|İBRAHİM FATİHOĞLU
|156.
|İBRAHİM FINDIK
|157.
|İBRAHİM KORKMAZER
|158.
|İBRAHİM ŞEKER
|159.
|İLHAN BOZAN
|160.
|İLKNUR BOZDUMAN
|161.
|İLYAS OKUR
|162.
|İSMAİL DÖRTKAŞ
|163.
|İSMAİL GÜN
|164.
|İSMAİL KARAKURT
|165.
|İSMAİL MERT
|166.
|İSMAİL ÜNLÜ
|167.
|İSMET ARSLAN
|168.
|İSMET AYKURT
|169.
|KAAN KARAOĞLU
|170.
|KAAN SEVİM
|171.
|KADİR ALPER ESKİÇINAR
|172.
|KAZIM ŞEN
|173.
|KIYMET MELTEM KURTARAN
|174.
|KİBAR TAŞKIN
|175.
|KÜBRA DOĞAN
|176.
|LATİF SAKA
|177.
|LEYLA ÇELEBİ
|178.
|MAHİR GÜVERCİN
|179.
|MAHMUT PAÇAL
|180.
|MEDİNE ŞAHİN
|181.
|MEHMET ALTINKAYNAK
|182.
|MEHMET BİLGEN GÖKÇENAY
|183.
|MEHMET CİHAN
|184.
|MEHMET FATİH MERCANOĞLU
|185.
|MEHMET FATİH YILDIRIM
|186.
|MEHMET HALİS DOĞMUŞ
|187.
|MEHMET İBRAHİM MIHÇAKAR
|188.
|MEHMET İRŞAT KARAKEÇİLİ
|189.
|MEHMET KANDEMİR
|190.
|MEHMET ÖNER
|191.
|MEHMET SAMUR
|192.
|MEHMET SEKMAN
|193.
|MEHMET ŞAHİN
|194.
|MEHMET TIRAŞ
|195.
|MELİKE ÇEVİK
|196.
|MELİKE PARİS
|197.
|MELTEM ÖZTÜRK
|198.
|MERT GÜNEŞ
|199,
|MERVE ACAR
|200.
|MERVE BOĞAZ
|201.
|MERVE GÜNGÖR ÇALIŞKAN
|202.
|MERVE KÖSE SUBAŞI
|203.
|MERVE KÖSEDAĞ
|204.
|MERYEM İLBARS
|205.
|MESUT AKYILDIZ
|206.
|METİN TEKİN
|207.
|MİNE ŞİMŞEK
|208.
|MİRAÇ BURAK KUTLU
|209.
|MUAMMER YILMAZ
|210.
|MUHAMMED EMİN YILDIZ
|211.
|MUHAMMER SEMİZ
|212.
|MUHAMMET ÇALIK
|213.
|MUHAMMET DURNAGÖL
|214.
|MUHAMMET MUTLU
|215.
|MURAT AFŞİN
|216.
|MURAT DEMİR
|217.
|MURAT DURDURUR
|218.
|MURAT KARACAN
|219.
|MURAT ÖZER
|220.
|MURAT PEHLİVANOĞLU
|221.
|MURAT PINARBAŞI
|222.
|MURAT TAZEGÜL
|223.
|MURAT YILDIRIM
|224.
|MÜRŞİDE ÇAKAY BAĞATUR
|225.
|MUSA KALKAN
|226.
|MUSA ÜŞEN
|227.
|MUSTAFA ALAY
|228.
|MUSTAFA ÇOLAK
|229.
|MUSTAFA ERGİN
|230.
|MUSTAFA GÜNAYDIN
|231.
|MUSTAFA PARMAKSIZ
|232.
|MUSTAFA SALİH FİDAN
|233.
|MUSTAFA EGE
|234.
|MUTLU KÖSE
|235.
|MUTİ 'ALİP doğruyol
|236.
|MÜCAHİDE KOÇAK ÇAKMAK
|237.
|NADİYE IŞIK
|238.
|NAGİHAN ODABAŞ YILMAZ
|239.
|NAZLI DÜNDAR
|240.
|NEDİM AYDEMİR
|241.
|NEDİM CAFER ALTUN
|242.
|NESLİHAN ALPASLAN KEÇECİ
|243.
|NEŞE VAROL
|244.
|NİHAL DAĞ
|245.
|NUMAN ANBARYAPAN
|246.
|NUR BİNGÖL
|247.
|NUR YILMAZ UÇAR
|248.
|NURETTİN ÖZKAN
|249.
|NURHAK POLAT
|250.
|NURTAÇ KOYUNLU
|251.
|ONUR ÇAĞLAR
|252.
|ORHAN DEĞİRMENCİ
|253.
|OSMAN GÖKSENİN MAVİ
|254.
|OSMAN SARI
|255.
|OSMAN TOPÇU
|256.
|ÖMER FURKAN ÖZTÜRK
|257.
|ÖMER KÜÇÜK
|258.
|ÖMER NURLU
|259.
|ÖMER SÖĞÜT
|260.
|ÖNDER SERVİ
|261.
|ÖYKÜ ÇOLAKOĞLU ÇEVİK
|262.
|ÖZGE YILDIRAN
|263.
|ÖZGÜR BAKIR
|264.
|ÖZLEM ARSLAN
|265.
|ÖZLEM İKİZ
|266.
|ÖZLEM UZUNOĞLU
|267.
|PINAR MERTOĞLU
|268.
|RAHMİ TÜRK
|269.
|RAMAZAN TAHA ÇAKIR
|270.
|REŞAT ASLAN
|271.
|RIDVAN ARSLAN
|272.
|RIDVAN ÖNDER
|273.
|RIZADEMİRBİLEK
|274.
|SAİD KARA
|275.
|SAMET BAYRAKTAR
|276.
|SAVAŞ DEMİRCİ
|277.
|SEFER USTA
|278.
|SELÇUK ÇAKIR
|279.
|SEMİH DUHAN KÜÇÜKSOY
|280.
|SEMRA ÇİNAR
|281.
|SEMRA KOYUNCU
|282.
|SERAT KOZAN
|283.
|SERBAY TEKİN
|284.
|SERCAN ÖZEL
|285.
|SERDAR ORAN
|286.
|SERDAR ULUSOY
|287.
|SERKAN ATMACA
|288.
|SERKAN SARI
|289.
|SERKAN TAŞDÖĞEN
|290.
|SERVET BELGE
|291.
|SEVCAN HABAT
|292.
|SEVİL AYDOĞAN
|293.
|SEVİL TARİ
|294.
|SEZEN YILDIRIM
|295.
|SIDDIK KOCABAY
|296.
|SİBEL YILDIRIM
|297.
|SİNAN KAYA
|298.
|SONER KAYRETLİ
|299.
|SONGÜL ASLAN
|300.
|SÜLEYMAN BÜYÜKBEKTAŞ
|301.
|SÜMEYRA TERZİ
|302.
|ŞAHİN ÖZBEK
|303.
|ŞAHİN TURAN
|304.
|ŞENER BOZKURT
|305.
|ŞEYMA GÖKÇE DURAN
|306.
|TAHİR ERDEM
|307.
|TAHSİN ONAT
|308.
|TALİP KAYA
|309.
|TANER TAŞ
|310.
|TARIK ÇELİK
|311.
|TARIK ŞAHİN
|312.
|TOLGA HAN BİRİNCİ
|313.
|TUĞBA TANIŞIK
|314.
|TUNAHAN ASLANTAŞ
|315.
|TURGUT ŞAFAK
|316.
|TÜLİN DOĞAN
|317.
|UĞUR GÜN
|318.
|UĞUR YALÇIN
|319.
|UMUT AKDOĞAN
|320.
|UMUT AYDIN KAYA
|321.
|UMUT YAŞAR
|322.
|UMUT YOLCU
|323.
|ÜNAL ÇARPICI
|324.
|VEDAT KARA
|325.
|VELİ ÇOLAK
|326.
|VELİ URAL
|327.
|VEYSEL METİN HAMAMCIOĞLU
|328.
|VEZURULLAH ARSLAN
|329.
|VOLKAN KIRTEKE
|330.
|VOLKAN ÖZTÜRK
|331.
|YALÇIN UZGUR
|332.
|YASİN ALPER AYDOĞAN
|333.
|YASİN BAŞOK
|334.
|YASİN KAYA
|335.
|YASİN OMAÇ
|336.
|YASİN YILDIZ
|337.
|YAVUZ ZAHMACIOĞLU
|338.
|YENER YÜCEL
|339.
|YUNUS BULUT
|340.
|YUNUS EMRE EREN
|341.
|YUNUS KARAYİĞİT
|342.
|YUNUS ŞAHİN
|343.
|YUSUF TONGAL
|344.
|YUSUF YILDIZ
|345.
|YÜCEL SUNA
|346.
|ZAFER YILDIRIM
|347.
|ZELİHA KARAASLAN
|348.
|ZÜBEYİR KAYA
|349.
|ZÜLEYHA ÇOKGEZİCİ
|350.
|ZÜLKÜF BÜRLÜKKARA
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