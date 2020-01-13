28 Bin Yeni Güvenlikçi İstihdam edilecek !

28 BİN YENİ PERSONEL ALIMI HEDEFLENİYOR

Özel güvenlik sektörü istihdam sayısını çogaltığı için kolları sıvadı. 12 milyar liraya ulaşan sektörün ciro büyüklüğünün 15 milyar lirayı bulmasını söyleyen Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu “Sektörde şu anda yaklaşık 300 bin kişi çalışıyor. 2019’da 20 bin kişi civarı istihdam oluşturuldu. 2020 yılında da en az 28 bin kişilik daha istihdam oluşturulması hedefleniyor” dedi. Kösereisoğlu, şirket olarak 2020 senesi için güçlü bir büyüme beklentileri olduğunu belirterek “2019 ciromuz 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti. 2020’de ise 1,4 milyar TL bir ciro ve 2 bin ile 2 bin 500 kişilik iş imkanı oluşturmayı hedefliyoruz. İnsan kaynağımıza, bilgiye ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda yatırım için 2020’de yaklaşık 13 milyon TL bir bütçe ayırdık” diye konuştu.

OLAY GERÇEKLEŞMEDEN ÖNCE TEDBİR ALACAĞIZ

Dijitalleşen dünyada müşterilerin gelişmiş güvenlik önerileri talep etmeye başladığına dikkat çeken Kösereisoğlu bu konudaki projelerini ise şöyle anlattı: Bu talep bizim rolümüzü değiştirerek, elektronik güvenlik, kurumsal risk yönetimi dahil geniş bir yelpazede hizmetler sunmaya yönlendirdi. Teknolojiyi kullanmak kadar, teknoloji vasıtasıyla toplanan bilgiyi analiz etmekte de önemli hâle geldi. Big data hem bugün hem de yarınımız için mühim bir hazine. Gelecek bu datayı analiz edip, doğru kullanan şirketlerin olacak. Biz de bu konudan hareketle pek çok proje yürütüyoruz. Elli sekiz ülkede 370 bin çalışanla hizmet veriyoruz. Binlerce projenin güvenliğini sağlıyor. Tüm bu projelerden toplanan bilgiler merkezde toplanıyor. Şu an bu bilgileri anlamlandırma üzerine çalışıyoruz. Gelecekte mesela, ocak ayında, akşam saatlerinde, X projesinde güvenlik ihlalleri olacağını tahmine varılabilecek . Daha olay gerçekleşmeden önlem alabileceğiz. Ya da hava durumunun ya da sıcaklığıyla paralel olayları değerlendirebileceğiz. Hatta yapay zekâ, durumu yorumlayıp gerekli önlemleri anında alabilecek. Mesela güvenlik ihlallerinde bölgeyi kapatma ya da kolluk kuvvetlerini anında bilgilendirme gibi konuları insansız yapabilecek . Akıllı teknoloji yolculuğumuzun henüz en başında olmakla birlikte risk analiziyle birlikte bilgi seviyemizi sürekli çoğaltıyoruz.

Şeker işçisine kadro müjdesi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürü Mücahit Alkan, geçici işçilerin kadroya alınmasını istediklerini bu alanda da çalışma yaptıklarını duyurdu . Alkan “Bin 500 kişilik alım yaptık. İşçileri dokuz ay, 29 gün üzerinden çalıştırıyoruz. Bu geçici işçilerimizi kadroyla almak için çalışmalarımızı devam ediyor kısa sürede karolaşma olacaktır” dedi.

Sınav takvimi ile ilgili yapılan açıklamada tarihler ve sınav yerleri şu şekilde belirtildi: 28 bin kişilik güvenlik ordusu Güvenlik sektörünün 2019 yılında 20 bin kişiye iş imkanı sağladığını belirten Securitas Türkiye Ülke Başkanı Kösereisoğlu, 2020 senesi için hedefinin ise 28 bin istihdam olduğunu aktardı

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