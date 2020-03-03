25. Dönem POMEM Sonuçları Belli Oldu Kadın Özel Harekat Sınavı Nedir? İşte Detaylar..

25. Dönem POMEM Sonuçları Belli Oldu

25. Dönem POMEM Sonuçları Belli Oldu Kadın Özel Harekat Sınavı Nedir? İşte Detaylar..

Özel Harekat birimlerinde yerleştirilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yerleştirilecek öğrencileri belirlemek amaçlı yapılan 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı sonuçları 3 Mart Tarihi itibariyle duyuruldu.

Sınava katılan adaylara sınav sonuçları nı anlayabilmek için herhangi bildiri yapılmamakta posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bilgilendirme gitmeyecek, resmi Web sitesi üzerinden açıklanan sonuçlar tebligat niteliğindedir. ve bu bilgiler baz alınmalıdır

Yedek planlamalar konusunda sonuçlar da resmi internetsitesi üzerinden açıklanacak, yedek olarak uyarlanan adaylara da herhangi bir bildirim ev yada iş adreslerine gitmeyecektir . Bu sebeple sınav sonucunda yedek planlamalar ile ilgili olarak da Pomem'in resmi sitesi takip edilmeli .

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