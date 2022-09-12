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2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın yaptığı duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek.

2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı
Kamusaati
Kamusaati
12 Eylül 2022 Pazartesi 11:33

Jandarma Genel Komutanlığı'na 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı duyurusu Resmi Gazete'de yayınlandı.

7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı

Yayınlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

AA'nın haberine göre başvurular, 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartları "www.jandarma.gov.tr" internet adresindeki "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzu için TIKLAYINIZ


Kaynak: Kamu Saati Özel
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