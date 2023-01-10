2023 PTT personel alımı ne zaman, şartlar neler? PTT BAŞVURU EKRANI

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı için başvuruların başlayacağı tarih bekleniyor. PTT'nin 2023 yılında personel alımı yapıp yapmayacağı, başvuruda bulunacak olan kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki, PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı?

PTT personel alımı başvuruları için bekleyiş sürüyor. Yılda 1 ya da 2 yılda bir personel alımı için ilan açan PTT'nin bu yıl alım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, 2023 PTT personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.



Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'de işe alınacak personel güncel şartları henüz belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:



a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.



b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.



c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.



ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.



f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.



g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.



ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.



h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.