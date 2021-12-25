2022 yılı Şehir Hastaneleri Personel Alımı İş başvurusu ve başvuru formu

Şehir Hastanesi personel alımı; Kamuya personel alım ilanları hız kesmeden yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan son kamu personeli alım ilanına göre şehir hastanesi memur, işçi ve personel alımı yapacak.

Şehir Hastanesi Kamu Personel Alımı İş İlanları

İş ilanları kapsamında kamu Hastanesi bünyesinde istihdam edecek personel alımı yapılacaktır. Yayınlanan ilanı göre Adana Çukurova Üniversitesi işçi alımı ve memur alımı yapıyor.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafınca yayınlanan ilanlar farklı farklı unvanlarda personel alımı yapılacağı belirtilmiş. Toplamda 46 personel alımı yapılacak.

Başvuru yapacaklar için alım yapılacak unvanlar 13 hemşire, 6 sağlık teknikeri, bir röntgen teknisyeni, 1 psikolog, bir diğer sağlık personeli, 10 destek personeli bayan, 10 destek personeli erkek, 3 teknisyen ve 1 gemi adamı olmak üzere unvan dağılımı yapılmıştır.

Genel Müracaat Şartları

Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuruda belirli şartlar aranmaktadır.

Başvuru şartları sırasıyla; kamusal haklardan mahrum olmama,

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlama,

Nöbet vardiyalı çalışma sistemine uygun olma,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olma,

Başvuru yapılacak başvuru kılavuzunda verilen tabloda belirtilen şartları taşıma,

Çeşitli KYK ile kamu görevinden uzaklaştırılmış veya çıkaramamış olma,

Gemi adamı pozisyonuna başvuru yapacak adaylar için unvana başvurular çok sayıda olacağı takdirde alımlar sınav yöntemi ile yapılacaktır.

Devlet Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını iş Ceylan belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulup www.cu.edu.tr/ Adresine Online olarak iletilmesi yolu ile yapılacaktır.

Başvurular sadece belirtilen şekilde yapılabilecek olur farklı yollardan yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular 17 Aralık 2021 tarihi ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 23.59 a kadar yapılacaktır.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI



Üniversitemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve

giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda,

2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı

Unvanı Hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 46 (kırkaltı) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

POZİSYON

SIRA NO

UNVANI KADRO

SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

HE1 HEMŞİRE 13

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından

mezun olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan

almış olmak

ST2 SAĞLIK

TEKNİKERİ 3

Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane

Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2020

KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

ST3 SAĞLIK

TEKNİKERİ 2 Diyaliz ön lisans programından mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan

türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

ST4 SAĞLIK

TEKNİKERİ 1

Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden

mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri

puan almış olmak

RT5 RÖNTGEN

TEKNİSYENİ 1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji ön lisans

programlarının birinden mezun olmak. 2020 KPSS P93 puan

türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

PS6 PSİKOLOG 1 Fakültelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak, 2020

KPSS P3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

DS7 DİĞER SAĞLIK

PERSONELİ 1

Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı -

Tıbbi Sekreterlik Dalından mezun olmak. 2020 KPSS P94 puan

türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

DP8

DESTEK

PERSONELİ

(Kadın)

10

Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. Üniversitemizin tüm

birimlerinin (kapalı ve açık alan) çevre temizlik hizmetlerinin

yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış

mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.

2020 KPSS P94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak

DP9

DESTEK

PERSONELİ

(Erkek)

10

Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. Üniversitemizin tüm

birimlerinin (kapalı ve açık alan) çevre temizlik hizmetlerinin

yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış

mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.

2020 KPSS P94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak

TE9 TEKNİSYEN 1

Ortaöğretim Kurumlarının Kimya alanı ve Dallarından veya

Laboratuvar Hizmetleri alanı ve Dallarından mezunu olmak, 2020

KPSS P94 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

TE10 TEKNİSYEN 1

Ortaöğretim Kurumlarının Laboratuvar Hizmetleri veya Tarım alanı

mezunu olmak, 2020 KPSS P94 puan türünden en az 70 ve üzeri

puan almış olmak

TE11 TEKNİSYEN 1

Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik

alanından mezunu olmak, 2020 KPSS P94 puan türünden en az 70

ve üzeri puan almış olmak

GA12 **GEMİ ADAMI

(Usta Gemici) 1

En az “Usta Gemici” yeterliliğine sahip olmak, Temel STCW

belgesine sahip olmak, Geçerli Gemi Adamı sağlık raporuna sahip

olmak, En az ilköğretim mezunu olmak, Mesleki balıkçılık

operasyonlarında (uzatma, paraketa vb) tecrübeli olmak.

(Aylık Bürüt Sözleşme Ücreti 8.237,15 TL.)

1. GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel

şartları taşıyor olmak.

*Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin

feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi

tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel

pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında

işlem yürütülmeyecektir.

*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış

ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte

tazmin edilecektir.

*Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu

KPSSP93, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,

**GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu

pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

*On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)

*Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

*Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

*2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

*Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak

yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru

yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih

edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi

değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen

pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye

alınmayacaktır.

*Başvuru işlemleri 17/12/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında yapılabilecektir

*COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul

edilmeyecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar ve nitelikleri uygun

olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Gemi Adamı

Unvanı Hariç) başarılı adayların isim listesi https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adayların

puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük

olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek

aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek

adaylar sırası ile çağırılacaktır.

*Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1

(bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen

belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmesi

gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını

kaybetmiş sayılır.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat

yapılmayacaktır.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

5. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru

zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://personel.cu.edu.tr/ adresinden

ayrıca ilan edilecekt