2022 TBMM PERSONEL ALIMI YAPACAK

TBMM 300 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2022.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yazılı ile sözlü veya uygulama sınavı sonuçlarına göre personel alınacaktır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

1- SINAV ŞEKLİ

Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

Kadro unvanlarına göre KPSS'den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dahil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacaktır.

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Sözlü veya uygulama sınavları ilgili Yönetmeliğin 12'nci maddesine göre gerçekleştirilecek olup uygulama sınavına katılacak adayların görevin gereğini yerine getirmedeki yeterlikleri mesleki uygulama becerisi ve mesleki bilgi kriterlerine göre tespit edilecektir.

Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60'ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40'ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.

2- ARANAN ŞARTLAR

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılan kadrolar itibarıyla ilanın 5'inci maddesinde belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları ve tabloda belirtilen diğer şartları taşımaları, gerekmektedir.

3- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular 04.07.2022 tarihinde başlayıp 20.07.2022 tarihinde sona erecektir. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesi (diploma/mezun belgesi) ile kadrolar itibarıyla sınav ilanında belirtilen belge veya sertifikaların bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden mail içeriğinde adı, soyadı ve T.C. Kimlik numarası bulunacak şekilde ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecektir. Öğrenim belgesi (diploma) ile gerekli belge veya sertifika ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4- DİĞER HUSUSLAR

Adaylara tüm tebligat ve duyurular http://www.tbmm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında ilgili Yönetmeliğin 20'inci maddesi kapsamında işlem tesis edilecektir.

Kurumca gerekli görülmesi halinde atanmaya hak kazanan adaylardan kadrolar itibarıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumunun bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu istenilebilecektir.

Yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik http://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

5- ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ARANAN ŞARTLAR