2022 Subay Alımı! Jandarma Genel Komutanlığı İşçi ve Memur Kılavuzu

2022 yılı subay alımı kılavuzu yayınlandı. Kamu personel alımı bir yenisi daha eklendi. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı kılavuz şeklinde yayınlanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı subay alımı iş ilanı güncel olarak yayın. Yayınlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edecek farklı farklı unvanlarda personeli temini yapılacaktır.

Başvuru yapacak olaylar için alımlar mühendis, avukat, güverte işçisi, makine işçisi, mütercim tercüman, memur olmak üzere sırasıyla unvan kontenjan dağılımı yapılmıştır.

Kamu Personel Alımı Başvuruda Aranan Nitelikler

Başvuru yapacak adayların ortak olarak adaylarda Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olma,

Unvanın gerektirdiği bölümlerden mezun olma,

Eğer yurtdışı mezunu ise adayların denklik belgesi sahibi olması,

Kamu personeli seçme sınavından taban puan en az 65 ve üzeri puan almış olmak, ales'te en az 65 puan almış olma,

Mütercim tercüman başvuru yapacaklar için yabancı dil sınavından en az 90 puan almış olan,

Lisans öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını geçmemiş olan,

Silah taşımaya ve/veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engel bulunmayan,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıma,

Avukatlık unvanına başvuru yapacaklar için KPSS p4 puan grubundan en az 70 puan alma ALES’ ten 70 puan alma şartı aranmaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılacak

Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvurular ön başvuru yapılacaktır. ön başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris Adresi üzerinden Giriş yaparak Online olarak internet ortamından yapılacaktır.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvurular 24 Aralık 2021 tarihi itibariyle olmaya başlanacak olup en geç münacatlar 9 Ocak 2022 tarihine kadar saat 23.59 da sona erecektir.