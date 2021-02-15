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2021'de gümrük memuru alınacak mı? Gümrük muhafaza alımları ne zaman olacak?

2021 yılı Gümtük memuru personel alımı kpss şartı var mı? GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU ALIMI NE ZAMAN? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? Gümrük Muayene memuru başvuru şartları Gümrük Büro memuru başvuru şartları haberin detayında...

2021'de gümrük memuru alınacak mı? Gümrük muhafaza alımları ne zaman olacak?
15 Şubat 2021 Pazartesi 00:47

Ticaret Bakanlığı bünyesine gümrük memuru alımı en son 2018'de olmuştu. Yeni KPSS'lerin yapılmış olması ve puanların duyurulmuş olması nedeniyle 2021 gümrük memuru alımı başta İİBF mezunları olmak üzere bir çok kişinin kafasındaki soru işareti. Gümrük muhafaza memuru alımı ısrarla bekleniyor. Son olarak 2 sene önce gelen alımda kadrolar;

  • Muhafaza Memuru
  • Muayene memuru
  • Büro personeli

şeklinde olmuştu ve Lisans-Ön lisans mezunu adayların başvuruları kabul edilmişti.

GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU ALIMI NE ZAMAN?

Son olarak 2018 Haziran'da yapılan alımların 2021'de de yapılması bekleniyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunları başta olmak üzere bir çok kadroda alım olması isteniyor. Fakat şu an için Ticaret Bakanlığı'ndan bir duyuru gelmedi. Geldiği an Maksat İstihdam olarak sizlere anında duyuracağız.

Gümrük alımları bu sayfada olacak---Tıkla-Takip Et-Kaçırma

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kurum son yaptığı alımlarda gümrük muhafaza memuru için şu şartları aradı;

  • KPSS Lisans veya Önlisans P3 ve P93 türünde en az 70 puan
  • En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadi ve İdari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak.
  • 30 yaşından küçük olmak
  • Erkekler en az 172 cm, bayanlar ise en az 165 cm boyunda olmak
  • Sağlık sorunu olmamak ve bunu belgelemek

Gümrük Muayene memuru başvuru şartları ise şöyleydi;

  • KPSS 70
  • En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak.
  • Sağlık sorunu olmamak
  • 35 yaşından küçük olmak

Gümrük Büro memuru başvuru şartları;

  • KPSS 70
  • Lisans veya ön lisans mezunu
  • Sağlık sorunu olmamak
  • 35 yaşından küçük olmak

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #2021 gümrük memuru alımı #gümrük memuru alımı ne zaman #gümrük muhafaza memuru alımı
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