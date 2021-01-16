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2021 İŞKUR BİM İş Başvuru Formu ve İş Başvurusu

2021 İŞKUR BİM İş Başvuru Formu ve İş Başvurusu BİM Market en az 3.300 TL Maaş ile Çalışacak Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

2021 İŞKUR BİM İş Başvuru Formu ve İş Başvurusu
16 Ocak 2021 Cumartesi 13:14

 2021 İŞKUR BİM İş Başvuru Formu ve İş Başvurusu

marketler, farklı şehirlerde bulunan şube ile marketlerinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. BİM, 2020 yılında da binlerce yeni eleman alımı yapacak. Aşağıdaki linke ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilirler.

BİM personel alımı için duyurular art arda yayımlandı. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden ve Bim şubelerinden yapılıyor

ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE POZİSYONLAR

ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE POZİSYONLAR

ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE POZİSYONLAR

İŞKUR üzerinden yayımlanan Bim personel alımı ilanları şu şekilde:

Tır-Çekici Şoförü

Forklift Operatörü

Perakende Satış Elemanı (Gıda)

Muhasebeci

Reyon Görevlisi

Beden İşçisi (Genel)

Kasiyer

Şoför-Yük Taşıma

BAŞVURU ŞARTLARI

Bim marketler personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,
Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,
Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,
Dinamik, prezantabl, iletişim yeteneği ve ikna kabiliyeti kuvvetli,
Müşteri memnuniyetine önem veren, pratik, güler yüzlü,
Takım ruhuna sahip, motivasyonu yüksek,
Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek,
Tercihen sigara kullanmayan.
Perakende mağazacılık sektöründe deneyim sahibi.

BİM İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye'nin en büyük perakende mağazalar zincirlerinden biri olan BİM, iş başvurularını kendi resmi kariyer sayfası bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx internet adresi üzerinden yapıyor.

İlanda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların BİM'in internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak öz geçmiş bilgilerini eksiksiz doldurmaları ve ardından "BAŞVUR" ikonuna tıklayarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Buna ek olarak BİM perakende mağazalar zincirinde çalışmak isteyen adaylar bizzat mağazalar üzerinde CV doldurarak başvuruda bulunabiliyor.

https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

BİM Market İş Başvurusu için https://www.bim.com.tr/categories/676/hizli-basvuru.aspx tıklayınız..

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