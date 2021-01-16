 2021 İŞKUR BİM İş Başvuru Formu ve İş Başvurusu

BİM personel alımı için duyurular art arda yayımlandı. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden ve Bim şubelerinden yapılıyor

BAŞVURU ŞARTLARI

Bim marketler personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,

Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,

Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,

Dinamik, prezantabl, iletişim yeteneği ve ikna kabiliyeti kuvvetli,

Müşteri memnuniyetine önem veren, pratik, güler yüzlü,

Takım ruhuna sahip, motivasyonu yüksek,

Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek,

Tercihen sigara kullanmayan.

Perakende mağazacılık sektöründe deneyim sahibi.

BİM İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye'nin en büyük perakende mağazalar zincirlerinden biri olan BİM, iş başvurularını kendi resmi kariyer sayfası bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx internet adresi üzerinden yapıyor.

İlanda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların BİM'in internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak öz geçmiş bilgilerini eksiksiz doldurmaları ve ardından "BAŞVUR" ikonuna tıklayarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Buna ek olarak BİM perakende mağazalar zincirinde çalışmak isteyen adaylar bizzat mağazalar üzerinde CV doldurarak başvuruda bulunabiliyor.

https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx