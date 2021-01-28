resmi tatil
resmi tatil
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0
Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0
lgs
lgs
0
Lgs Konuları 2021
Lgs Konuları 2021
0

2021 Bekçi alım hakkında Bakan Soylu açıklaması! 2021 Bekçi alım tarihi

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2021 Bekçi alım bekleyenler 2021 Bekçi alım ilanlarının yayınlanmasını için gün saymaya başladı. 2021 Bekçi alımı hakkında Bakan Soylu'nun açıklamaları dikkat çekti. 2021 Bekçi alım yanı sıra 2021 bekçi alım başvuru şartları merak konusu oldu.

2021 Bekçi alım hakkında Bakan Soylu açıklaması! 2021 Bekçi alım tarihi
28 Ocak 2021 Perşembe 21:53

Bekçi alımı bekleyenler geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanı Soylu tarafından yapılan 2021 bekçi alım açıklaması ile ilgili işlemlerin başlatılmasını beklemeye başladı.

BAKAN SOYLU BEKÇİ ALIM AÇIKLAMASI

Bekçi alımı ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Toplam şu andaki kadro sayımız 30 bin. Biz şuan bunun 28 bin 500 'ünü falan doldurduk. 1000-1500 civarında bir kadromuz var elimizde. Ama sayın Cumhurbaşkanımız , hükümetimiz böyle bir kadro açarlarsa belki bir 5-10 bin daha , yani 40 bin rakamını belki tamamlarsak tamamlamış oluruz gibi." dedi.

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Binlerce adayın merakla beklediği bekçi alımı başvuruları henüz başlamasa da yapılacak bekçi alımı başvuru şartları kesinleşti. 11 bin 100 bekçi alımı ilanın Şubat ayında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

2018/09/27/bekci-aa_16_9_1530994513.jpg

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2021 yılında yapılacak bekçi alımlarında adaylarda aranacak başvuru şartları şöyle:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

2019/05/25/carsi-ve-mahalle-bekcileri-ne-kadar-maas-aliyor-2019-bekci-maaslari.jpg

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

2019/05/31/bekcilik-yazili-sinavi-ne-zaman-yapilacak-hangi-tarihte-2019-bekci-olma-sartlari_1.jpg

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #2021 bekçi alımı #2021 Bekçi personel alımı #2021 Bekçi alım tarihi #2021 Bekçi başvurusu #2021 Bekçi alım açıklandı mı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber