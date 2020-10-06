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1200 kişilik Hakim Savcı Personel alımı iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu

1200 kişilik Hakim Savcı Personel alımı iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu

1200 kişilik Hakim Savcı Personel alımı iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu
06 Ekim 2020 Salı 13:15

1200 kişilik Hakim Savcı Personel alımı iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu

A-2020 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara;

1) 1000 adli yargı hakim ve savcı adayı,

2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı,

3) 100 idari yargı hakim adayı,

alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.

SINAV MERKEZLERİ

010 ADANA

062 ANKARA

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU, ŞİŞLİ, BEŞİKTAŞ, KAĞITHANE, SARIYER)

352 İZMİR

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

610 TRABZON

650 VAN

a) Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

b) Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 13.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 13.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

c) İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 16.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 16.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 16.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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