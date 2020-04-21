1 Milyon Yazılımcı Alınacak, Başvuru Nasıl Yapılır? 1 Milyon Yazılımcı Başvuru Formu, İş Başvurusu 1 milyon yazılımcı müjdesi! 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Başvurular internet üzerinden! Yazılımcı nasıl olunur?, BTK Eğitim Portalı nasıl kayıt olunur?, 1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?, Bir MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN, 1 Milyon yazılımcı başvuru CV havuzu ekranı, BTK Akademi eğitimleri nasıl olacak? BTK Akademi başvuru şartları neler? Yazılımcılar ne yapmalı?,1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASI NASIL KULLANILIR? İşte 1 milyon yazılımcı başvuru CV havuzu ekranı

1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?



Eğitimleri bitiren adaylar, birçok alanda iş bulabilecekler. Eğitimlere lise, üniversite öğrencileri ve mezunları başvurabilecek.



1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN

NASIL YAZILIMCI OLUNUR?



Kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşların özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında "1 Milyon İstihdam" uygulaması geliştirildi. Uygulama, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir proje olarak hizmet verecek. Ayrıca bu kapsamda vatandaşların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanıyor.



Proje kapsamında, bir başka uygulama olan BTK Akademi uygulaması da online bilgi teknolojileri eğitim hizmeti sunacak. https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ adresinden erişilecek olan uygulamada kullanıcılar e-devlet bilgileri ile giriş yaparak sistemde yüklü olan derslere kaydolup, takip edebilecekler.



Portal üzerinde eğitimler "Eğitim Kataloğu" altında yer alıyor. Sistem yöneticilerinin katalogda görülmesini istedikleri eğitimleri görüntüleyebilir, katalog eğitimlerinden istediklerinize kayıt olabilir, talep edebilir ve daha önce almış olduğunuz eğitimlere de bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Eğitim Kataloğu içinde yer alan eğitimler tüm kullanıcılara açık eğitimler ve kullanıcı bazında atanan eğitimlerden oluşmaktadır.

CV HAVUZU NASIL OLUŞTURULACAK?



BTK Akademi ve 1 Milyon İstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların BTK Akademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır. CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır.



1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?



- Uygulama girişi "https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login" linki üzerinden yapılıyor.



- Uygulamaya üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığında ekranda bulunan Kayıt Ol

butonuna basılır.



- Kullanıcı kayıt ekranında Eski Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) ve Yeni Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) olmak üzere iki(2) seçenek görüntülenir. Kullanıcı kimliğine uygun kayıt tipini işaretleyerek ileri butonuna basın.



- Eski Kimlik Bilgileri ile Kullanıcı Kayıt Ekranı için ise; Ekranda T.C. Kimlik No, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No giriş alanları gözlemlenir. Kimlik üzerinde bulunduğu hali ile bilgilerin tamamı doldurulmalıdır. Ekranda bulunan soru işaretinin üzerine gelindiğinde ekranda kimlik üzerinde bilgilerin bulunduğu alanlar görüntülenebilir. Bilgi giriş yapıldıktan sonra İleri butonuna basılır. Seçimi değiştirmek için Geri butonuna basılarak bir önceki ekrana dönülebilir.



- İleri butonuna basıldığında Kullanıcı Kayıt bilgileri ekranına geçilir. Ekranda e-posta, e-posta tekrar, Cep Telefonu, Yaşadığınız Şehir, Çalışma Şekli giriş alanları ve "Başvurunuza ilişkin tüm bilgilendirmeler e-posta adresinize iletilecektir. Lütfen e-posta adresinizin doğruluğundan emin olun." uyarısı gözlemlenir.Ekranda yer alan tüm bilgiler doldurulduktan sonra Kayıt Ol butonuna basılır.



- Ekranda "Kaydınız başarı ile alınmıştır. Sisteme kaydettiğiniz e-posta ile en kısa sürede bilgilendireceksiniz." Uyarısını göreceksiniz.

1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASI İÇİN AKTİVASYON İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Aktivasyon İşlemi için kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt etmiş olduğunuz e-posta adresine aktivasyon maili 48 saat içerisinde iletilecektir. E-posta içerisinde yer alan Aktivasyon Link butonuna basılır. Şifre Aktivasyon ekranında TC Kimlik No alanına kayıtlı T.C. Kimlik numaranız gelecektir. Ekranda "Şifre" ve "Şifre (Tekrar)" alanları doldurularak Kaydet butonuna basılır. Kullanıcı oluşturmuş olduğu parola bilgisi ile uygulamaya giriş yapabilir.



1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?



"https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login" linki ile giriş yapılan ekranda "Vatandaşlık Numarası" alanına T.C. Kimlik Numarası ve "Parola" alanına tanımlı şifrenizi yazarak sisteme giriş sağlayabilirsiniz.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN 1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ AÇIKLAMASI Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını belirterek, "Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek." dedi. Albayrak, Twitter hesabından "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamındaki istihdam projeleri içerisinde kendilerini en fazla bu projenin heyecanlandırdığına işaret eden Albayrak, "Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye'ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, uzun zamandır üzerinde çalışılan Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin tamamlandığını bildirerek, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında gençlere online eğitim ile yazılımcı olma imkanı sağlayacaklarını aktardı. Yazılım sektörünün bugünün en önemli iş alanlarından birisi haline geldiğine dikkati çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Bu sebeple yazılım alanında özellikle ara eleman açığımız bulunuyor. Türkiye olarak büyük ideallerimiz ve hedeflerimiz var. Yazılımcılık alanında büyük bir sıçrama sağlarsak inanın hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak.

Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı ayda yürütmek zorunda kalıyor. Firmalarımız sürekli bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor. İşte '1 Milyon Yazılımcı Projesi', sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak."



"HEMEN EĞİTİMLERİ ALMAYA BAŞLAYACAKLAR"

Albayrak, projenin detaylarına ilişkin de bilgi vererek, bakanlığının hizmete sunduğu bu proje kapsamında gençlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklarını söyledi. 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin şu anda hazır olduğunu belirten Albayrak, "Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız. Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve öz geçmiş dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayacaklar. Online eğitim platformundaki, algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, ofis programları yanında, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı ve web programlama alanlarında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz. Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek." ifadelerini kullandı. Bu öz geçmişlerin tüm firmaların erişimine açık bir havuzda yer alacağını aktaran Albayrak, "Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitim bitiren arkadaşlarımız bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecekler." dedi.

"ÖNÜNÜZDE HARİKA BİR FIRSAT VAR" Albayrak, en ileri eğitimlerin gençler için hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum. İster lisede olsun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığımız şu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendimizi, hem de ülkemizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın, birlikte başaracağız."





ERDOĞAN GENÇLERE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Başkan Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında "Evde Kal Türkiye' sloganıyla gönüllü karantina uyguladığımız şu günlerde özellikle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyada yıldızı her geçen gün daha da parlayan yazılım sektörü sizleri bekliyor. Bunun için 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje kapsamında eğitimler, özellikle de BTK Akademi Eğitim Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir. Hala 13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan 31 ayrı eğitim bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken sisteme girip öz geçmişlerini kaydettirmektir. Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri sistemdeki öz geçmişlere otomatik olarak işlenecektir. Programı tamamlayanlar güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilebilme imkanı kazanacaktır. Böylece gençlerimiz korona günlerini geleceklerine ışık tutacak bir fırsata çevirebilecektir. Bu programın ülkemizin yazılımcı ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." açıklamasında bulunmuştu.