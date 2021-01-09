Yönetici Atamada Mülakat Kalkacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığında yönetici adaylarına uygulanan sözlü sınav uygulaması TBMM gündemine taşındı. Kırşehir Milletvekili Metin İLHAN, 11 Mart 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

İlhan verdiği önergede 'Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin tamamı tarafından tepkiyle karşılanan Eğitim Yöneticiliği belirleme sürecinde büyük sorun teşkil eden mülakat uygulamasından vazgeçecek misiniz?' dedi.

Eğitim yöneticilerinin belirlenme sürecindeki mülakat uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi şu şekilde:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA



Aşağıda yer alan sorularımın Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Metin İLHAN/Kırşehir Milletvekili

21-22/28-29 mart açık lise yüz yüze eğitim ücretleri ödenecek mi?

Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün de dediği gibi "Bir şey yerinde duruyorsa geriye gidiyor demektir!" sözü eğitim sistemimizin temel esasını oluşturmalıdır. Ancak özellikle yönetici atama süreçlerinde yaşanan keyfiyet ve mülakat süreçleri eğitim camiası tarafından yoğun tepkiyle karşılanmış, eğitimcilerimizin motivasyonunu ve verimini olumsuz etkilemiştir. Bu bağlamda;

1. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin tamamı tarafından tepkiyle karşılanan Eğitim Yöneticiliği belirleme sürecinde büyük sorun teşkil eden mülakat uygulamasından vazgeçecek misiniz?

2. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin değiştirilmesi yönünde Bakanlığınızca bir çalışmanız var mıdır?

3. Her yönetmelik taslağında, sürecin en aktif aktörleri olan öğretmenlerce mülakatın kaldırılması hususunda yoğun görüş belirtilmesine rağmen neden eğitim emekçilerinin bu görüşleri dikkate alınıp mülakat (sözlü sınav) kaldırılmamaktadır?