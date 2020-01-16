Sözleşmeli Öğretmenlerden Damga vergisi alınır mi?

Sözleşmeli Öğretmenlerden Damga Vergisi Alınır mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile sermaye ye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli Çalışanın pozisyonlarında yerleştirilen sözleşmeli çalışan personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinden damga vergisi alınamaz.

488 sayılı damga vergisi kanuna göre kağıtlar düzenlenip onaylanırken yazı ile imzalamak yerine işaret koyarak imzalanması ya da elektronik imza hallerinde damga vergisi alınabilir . Kanunda damga vergisinden istisna olan mevzular da düzenlenmiştir.

Bu istisnalardan bir tanesi de kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel çalışma durumunda yerleştirilen sözleşmeli çalışan ile gerçekleştirilen hizmet sözleşmeleridir. Hizmet sözleşmeleri ile geçici işçi istihdamı sözleşmeleri de bu istisnaya dahil edilmiştir . İşte bu karar neticesinde 2011 yılından itibaren sözleşmeli olarak görev alan öğretmenlerden damga vergisi alınmamaktadır. anlaşılacağı üzere öğretmenlerden alınan damga vergisi yasaya uygun değildir.

Öğretmenlerin mağduriyetinin son olması için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bilgilendirme acilen yapılmalıdır. Aksi durumda gereksiz ödemeler talep edilmesi sürecek. ortalama 400 tl lik alınan bu ödeme sözleşmeli öğretmen maaşlarına göre fazla dır israftır.

ancak 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun "İstisnalar" konulu 9. maddesindeki; "Bu Kanuna ekli (2) sayılı belgede yazılı belgeler Damga Vergisinden müstesnadır." kararınca bazı işlemler damga vergisinden etkilenmez.