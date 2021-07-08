Sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav sonuçları açıklandı

MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımında, 17.05.2021-25.06.2021 tarihleri arasında yapılan Sözlü Sınav Sonuçlarını açıkladı. İtirazlar 12 ila 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Yapılan itirazlar, 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Mülakat sonuçları e- devlet sisteminde yer alan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Bu nedenle öğretmen adaylarının T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifresini sisteme girmesi gerekiyor.