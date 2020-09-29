Sendikalar, öğretmenler derse girmese dahi ek ders ücretinin ödenmesini istedi

Sendikalar, Milli Eğitim Bakanlığının 23/9/2020 tarihli Ek ders ücretleri konulu yazıya dava açtı. Sendikalar, toplu sözleşme hükmü gereğince, yüz yüze eğitime geçemeyen MEB'in, öğretmenleri idari izinli sayarak, ek ders ücretlerini ödemesini talep ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül 2020 itibariyle eğitim öğretimi bazı sınıflar dışında uzaktan eğitim sistemiyle açtı. 23 Eylül'de yayımlanan Genelge ile canlı ders veren öğretmenlerin ders saatlerinin öncelikle maaş karşılığı, maaş karşılığını aşan ders saati sayısının ise ek ders ücretiyle karşılanacağı belirtilmişti.

Sendikalar ise yüz yüze eğitime geçilemediği ve bir çok öğretmenin geçen yıla nazaran ders saati sayıları azaldığı için, öğretmenlerin 2019 yılı Hakem Kurulu Kararı gereğince idari izinli sayılmasını ve öğretmenlerin ders girmeseler dahi ek ders ücretlerinin ödenmesini istedi. Sendikalar, dersin yapılamamasında öğretmenlerin kusurlu olmadığını belirtmekte ve 2019 yılı Hakem Kurulu Kararına atıfla ek ders ücretlerinin ödenmesini istemektedir.

28.8.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2. maddesinde, "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar" hükmü yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı ise dersin yapılamaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, derslerin sınıf ortamında değil uzaktan eğitimle yapıldığını belirterek, ek ders ücretlerinin ancak Canlı ders yapılması halinde hak edileceğini belirtiyor.