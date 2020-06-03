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Resmi okullardaki yüz yüze telafi eğitim takvimi açıklandı

Uzaktan eğitim sürecini 19 Haziran Cuma günü tamamlamaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan eğitimler üç hafta sürecek.

Resmi okullardaki yüz yüze telafi eğitim takvimi açıklandı
03 Haziran 2020 Çarşamba 20:42

Uzaktan eğitim sürecini 19 Haziran Cuma günü tamamlamaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan eğitimler üç hafta sürecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını belirterek telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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