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Özel okul öğretmenleri, birden fazla okulda ders verebilecek

Özel okul öğretmenleri bu yıla mahsus olmak üzere birden çok okulda ücret karşılığında ders verebilecek.

Özel okul öğretmenleri, birden fazla okulda ders verebilecek
17 Kasım 2020 Salı 17:02

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, karara ilişkin yazıyı illere gönderdi

Yazıda, özel okul öğretmenleri ve uzman öğreticilerin haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate kadar ders okutabileceği hatırlatıldı.

Corona virüs salgını nedeniyle 2020-2021 öğretim yılına mahsus olmak üzere iş sözleşmesinde belirtilen ders saatini kendi okulunda dolduramayanların, kurumları uygun görmesi halinde başka bir özel okul ile de iş sözleşmesi yapabileceği belirtildi.

Öğretmenlerin her koşulda toplamda 40 ders saatinden fazla ders vermeyecekleri vurgulandı.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak onay alması gerekiyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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