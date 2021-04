Okul Güvenlik Görevlisinin Görevleri Nelerdir?

okul güvenliği typ (Toplum yararına program) kapsamında 8 aylık süre zarfında işkur üzerinden çalışma yürütmektedir. Okullarda güvenlik ve temizlik işçisi olarak işkur üzerinden istihdam edilmektedir. Türkiye geneli okullarda toplamda 100 ile 120 bine yakın kişi 8 aylık süre zarfında istihdam edilmekte. Okullarda özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan kişiler dış ve içten gelecek tehditleri önleyici birim olarak görev yaparken, temizlik personelleri ise okulun temizliğinden sorumludur.

Okul güvenliği nasıl sağlanır

Okul güvenliği nasıl sağlanır sorusu typ güvenlik görevlileri tarafından en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. Okul güvenliği en başta dış taraftan gelen tehlikelere karşı tedbir almalıdır. Dışardan gelecek tehlike ve tehdittin en olduğu bilinmediğinden dolayı okula giriş yapan tüm vatandaş ve velilerin kayıtları tutulması gerekmektedir. Okul giriş ve çıkışlarda özel güvenlik görevlisi giriş kapısında bekleyerek cevrede tehlike unsuru olup olmadığı izlemeli ve öğrencilerin servisleri hareket edene kadar takip etmesi gerekmektedir. İç tehlikelere karşı alacağı önlem ise öğrenci ve okul görevlilerinin can ve mal tehdit edecek unsurları tespit ederek not etmeli ve okul yöneticisi ile bu konuları görüşmelidir. (Cam kırığı, çatı sacı vs. vs. bunlar genişletilebilir)

Okul servisleri okul bahçesine girebilir mi?

Okul servisleri okul bahçesine girebilir mi sorusu ise typ güvenlik görevlilerinin en çok aradığı ve mağdur olduğu konulardan biridir. Okul servis çalışanları ile sıklıkla bunun sıkıntıları ile karşı karşıya kalındığı bilinmektedir. Servis araçları okul bahçesinde beklemesine izin verilemez. Öğrencilerin can güvenliği ve tedbir amaçlı olarak okul bahçesine alınmamaktadır. İstisnayı durumlarda ise kısa süreliğine okul yönetiminin inisiyatifi ile alınmaktadır. (Gezi, Tur) gibi konularda istisnalar uygulanabilmektedir.