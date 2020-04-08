Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu, Ak Parti, öğretmenlerin izinlerinin de içinde yer aldığı 28 maddelik bir kanun teklifini TBMM'ye sundu, Rehberlik öğretmenlerine tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi görevleri verilmekte bu görevlerin izin ve tatil dönmelerinde yaptırılabileceği öngörülmekte, Koronavirüs nedeniyle, öğretmenlerin yazın telafi dersleri verebilmesi için yasal düzenleme yapılmaktadır. İşte Tüm Detaylar...

Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu, Ak Parti, öğretmenlerin izinlerinin de içinde yer aldığı 28 maddelik bir kanun teklifini TBMM'ye sundu, Rehberlik öğretmenlerine tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi görevleri verilmekte bu görevlerin izin ve tatil dönmelerinde yaptırılabileceği öngörülmekte, Koronavirüs nedeniyle, öğretmenlerin yazın telafi dersleri verebilmesi için yasal düzenleme yapılmaktadır. İşte Tüm Detaylar... Teklif ile Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi adında iki yeni üniversite kurulmaktadır Kanun teklifiyle;

1- Rehberlik öğretmenlerine tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi görevleri verilmekte bu görevlerin izin ve tatil dönmelerinde yaptırılabileceği öngörülmektedir. Bu halde rehberlik öğretmenlerinin yaz tatili bir aydan az olmayacaktır. (Bu yeni bir düzenlemedir, 222 sayılı Kanunda yer almamaktadır)

2- Koronavirüs nedeniyle, öğretmenlerin yazın telafi dersleri verebilmesi için yasal düzenleme yapılmaktadır. Bu halde öğretmen izinleri yaz tatilinde bir aydan az olamayacaktır. (Bu yeni bir düzenlemedir, 222 sayılı Kanunda yer almamaktadır)

3- Okul yöneticileri, yüzyüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarındaki öğretmenler ile bakanlık merkez veya taşra teşkilatında görevlendirilen öğretmenlerin yaz tatilinde iki ay şeklinde değil, hizmet süresine göre 10 yıldan az hizmeti varsa yılda 20 gün, 10 yıldan fazla hizmeti varsa yılda 30 gün yıllık izin kullanabilecektir. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları tatil aylarında da sıra ile yıllık izinlerini kullanabilecektir. (222 sayılı Kanunda sadece "Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar." şeklinde bir düzenleme yer almaktaydı. Bu düzenlemeyle izin hakkının kapsamı ve içeriğinde değişiklikler yapılmaktadır.) İŞTE ÖĞRETMENLERİ VE OKUL YÖNETİCİLERİNİ İLGİLENDİREN MADDE Yürürlükten kaldırılan 222 sayılı Kanunun 43. maddesinin (a) ve (c) bentleri şu şekildedir: "Madde 43 - İlköğretim okulların yaz tatili, sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer.

a) Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler.

Ancak, bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. (Yeni teklifle bu bent mülga ediliyor)

b) Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri, bölge ilköğretim müfettişleriyle, İlçe eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da gözönünde tutularak ayarlanır.

c) Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar. (Yeni teklifle bu bent mülga ediliyor)" TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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