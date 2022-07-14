Öğretmenlerin İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?, 2022 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin başvuru nasıl yapılır?, İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?, Öğretmenlerin 2022 yılına ilişkin isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı. İhtiyaç listesine göre başvru yapan öğretmenler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile detaylar belli oldu. Peki, il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin başvuru nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

Öğretmenlerin Merakla Beklediği İl içi tayinler ne zaman?

İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi açıklandı. 4 Temmuz'da başlayan il içi tayin başvurularının bitmesine kısa süre kala gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

Öğretmenlerin İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme 4-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular mebbisyd.meb.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.

BAŞVURULAR TAMAMLANDI

4 Temmuz'da başlayan 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz'da sona erdi. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebildi.

GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

İl içi atama sonuçlarına göre tercih ettikleri kuruma atanan öğretmenler, bulundukları okul ya da kurumdan 20 Temmuz 2022 itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini yapabilecek.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

Öğretmenlerin İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İl içi atama için kontenjanlar, il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Bulunduğunuz ilin milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden il içi tayin atama ihtiyaç listesini sorgulayabilirsiniz. (Örnek: İstanbul MEB)

Öğretmenlerin İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Adaylığı kaldırılmış olmak,

* 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Hangi Öğretmenler İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.