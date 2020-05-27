Öğretmenler seminerleri okullarda mı alacak? Öğretmenlerin seminerleri online mı olacak? Öğretmenler semirleri EBA üzerinden mi alacak? Öğretmenlerin seminerleri nerede olacak ? Korona virüs tedbirleri kapsamında Normal takvime göre öğretmenlerin seminer çalışmaları ise 22 Haziran tarihinde başlıyor. Peki bu sene öğretmenler seminer çalışmalarını okullarda mı alacak? Detaylar haberimizde.

Korona virüs ile mücadele sürecinde kapsamında ilk alınan kararlardan birisi okulları kapatılması ve eğitimlerin uzaktan olacak şekilde EBA üzerinden 31 mayıs tarihine kadar yapılmasıydı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında ise 2019 -2020 eğitim öğretim yılı kapatıldığı ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin 19 haziran tarihine kadar yapılıp ,okulların Eylül ayında açılacağı açıklandı.

Ancak yaşanan bu süreçte öğretmenlerin bu süreçte okullara çağırılıp,çağrılmayacağı, her eğitim öğretim yılı sonunda yapılan mesleki çalışma seminerlerinin bu sene nasıl yapılacağı ile alakalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÖĞRETMENLER SEMİNERLERİNİ OKULLAR DA MI ALACAKLAR?

Milli Eğitim Bakanlığının normal çalışma takvimine göre öğretmenlerin bu eğitim öğretim yılı sonundaki seminerler 22 Haziran tarihinde başlıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının yaşanan bu pandemi sürecinde sayıları 1 Milyonu bulan öğretmeni okullara tekrardan davet etmesi pek muhtemel görünmemektedir.

16 Mart tarihinden bu yana öğrenciler ile eba üzeriden gerçekleştirilen uzaktan eğitim, 22 haziran tarihinden itibaren öğretmenler için EBA üzerinden yapılmasıda muhtemeldir. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığın'dan resmi bir açıklama yapıldığında siz değerli okuyucularımız ile paylaşılacaktır.