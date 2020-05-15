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Öğretmen Hizmet Puanlama Hesaplaması Değişti Mi? İşte ayrıntılar

Öğretmen hizmet puan hesapla kritlerinin değişiyor mu? nasıl hesaplanacak? Personel Genel Müdürü Hamza AYDOĞDU Öğretmen hizmet puan hesapla kritlerinin değiştiğini ve bakan tarafından da imzalandığını açıkladı .

Öğretmen Hizmet Puanlama Hesaplaması Değişti Mi? İşte ayrıntılar
15 Mayıs 2020 Cuma 01:42


Öğretmen atama yer değiştirmelerinde biliyorsunuz sadece ilk bir Kriter vardı. O da hizmet puanları  sadece yıllara sarihti biliyorsunuz

biz 4 maddemizi de değiştirdik  bugün Sayın bakanımız imzaladı .

Artık yüksek lisans, doktora, uluslararası, ulusal bütün kültürel ,sanatsal ve sportif faaliyetlerde başarı gösteren hakemli dergilerde makaleleri olan etwinning

projesinde çalışan TÜBİTAK projelerinde başarılı olan yani öğretmenin ulusal ve uluslararası objektif kriterlerle yaptığı ve kendini gösterdiği içinde olduğu bütün

projelere de hizmet puanları geliyor.

Bu şu anlama geliyor tecrübeli öğretmenlerimizle genç dinamik vizyonel öğretmenlerimizi bir arada tutabileceğimiz aşağıdan yukarıya bir katma değer üretilecek bir sistemin ayak sesleri olacak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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