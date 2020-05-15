Öğretmen Hizmet Puanlama Hesaplaması Değişti Mi? İşte ayrıntılar

Öğretmen hizmet puan hesapla kritlerinin değişiyor mu? nasıl hesaplanacak? Personel Genel Müdürü Hamza AYDOĞDU Öğretmen hizmet puan hesapla kritlerinin değiştiğini ve bakan tarafından da imzalandığını açıkladı .



Öğretmen atama yer değiştirmelerinde biliyorsunuz sadece ilk bir Kriter vardı. O da hizmet puanları sadece yıllara sarihti biliyorsunuz biz 4 maddemizi de değiştirdik bugün Sayın bakanımız imzaladı . Artık yüksek lisans, doktora, uluslararası, ulusal bütün kültürel ,sanatsal ve sportif faaliyetlerde başarı gösteren hakemli dergilerde makaleleri olan etwinning projesinde çalışan TÜBİTAK projelerinde başarılı olan yani öğretmenin ulusal ve uluslararası objektif kriterlerle yaptığı ve kendini gösterdiği içinde olduğu bütün projelere de hizmet puanları geliyor. Bu şu anlama geliyor tecrübeli öğretmenlerimizle genç dinamik vizyonel öğretmenlerimizi bir arada tutabileceğimiz aşağıdan yukarıya bir katma değer üretilecek bir sistemin ayak sesleri olacak. TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katıl KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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