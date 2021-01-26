Öğretmen alım ilanı (2021)! Kadrolu Öğretmen alımı başvuru için son 4 gün?

Adalet Bakanlığı 40 kadrol öğretmen alımı başvuruları 18 Ocak 2021 tarihi itibari ile başlayacak. 29 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yayınladığı e-Başvuru Kılavuzu ile adaylar başvuru sürecini adım adım açıkladı. İşte başvuru süreci;

1. www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapınız.

2. Açılan sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayarak e-Devlet üzerinde oturum açınız.

3. Giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen sayfada arama kısmına “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” yazarak arama yaptıktan sonra ilgili sayfayı açın.

4. Öğretmen alımına başvuru yapmak için sağ üst kenarda yer alan “Yeni Başvuru” butonuna tıklayınız.

5. Yeni Başvuru butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada Adalet Bakanlığı’nın mevcuttaki aktif ilanları listelenir. Bu sayfada öğretmen alımı ilanının karşısındaki “Başvur” butonuna tıklayınız.

6. İlan ile ilgili bilgilendirme metnini okuduktan sonra “Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum ve kabul ediyorum” seçeneğini işaretledikten sonra “Devam Et” butonuna tıklayınız.

7. Erkek veya Kadın seçim yaptıktan sonra “Devam Et” butonuna tıklayınız.

8. Açılan sayfada bilgilendirme yazısını okuduktan sonra “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum.” Seçeneğini işaretleyip “Kaydet ve İlerle” butonuna tıklayın.

9. 1. işlem adımında erkek adaylar için askerlik durumuna dair bilgiler yer almaktadır. Bilgilerin doğruluğunu kontrol edip “Kaydet ve İlerle” butonuna tıklayın. Bu sayfada askerlik durumunuza ilişkin herhangi bir bilgi yok ise bağlı bulunduğunuz askerlik şubesi ile irtibata geçiniz. Bilgi güncellemesi yapıldıktan sonra başvuruya devam ediniz.

10. 2. işlem adımında adli sicil kaydı bilgileriniz yer almaktadır. Bilgilerin doğruluğunu kontrol edip “Kaydet ve İlerle” butonuna tıklayınız.

11. 3. işlem adımında diploma, transkript, sertifika (pedagojik formasyon belgesi, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği sertifikası vs.), askerlikten muaf olanlar için buna ilişkin sağlık kurulu raporunun yüklemesini yapınız. Her bir belge boyutu en fazla 0,85 Mb olabilir. “Kaydet” butonuna tıklayıp devam ediniz.

12. 4. işlem adımında fotoğrafınızın yüklemesini yapınız. Fotoğraf yüklendikten sonra “İlerle” butonuna tıklayın. Fotoğrafını ortaladıktan sonra “Kaydet ve İlerle” butonuna tıklayın.

13. 5. işlem adımında iletişim bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. Sayfada bulunan bilgilerinizde yanlışlık var ise bilgilerinizin e-Devlet sistemindeki ilgili sayfadan veya ilgili kurumdan güncelleme işlemini yaptıktan sonra başvuruya doğru bilgileriniz ile devam ediniz. İkamet adresinizi iletişim adresi olarak kullanmak istemiyorsanız “Hayır, Farklı Bir İletişim Adresi Girmek İstiyorum” seçeneğini tıklayıp, iletişim adresi olarak belirtmek istediğiniz adresi giriniz.

14. 6. işlem adımında kimlik bilgilerinizin doğruluğunu kontrol edip “Kaydet” butonuna tıklayınız.

15. 7. işlem adımında 2020 yılı KPSS P3 puan türünden almış olduğunuz puanı seçiniz. 2020 yılı lisans düzeyinde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmeyen adaylar veya sınava girip puanı hesaplanmayan adaylar için bu alan boş gelmektedir. Bu şekilde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

16. 8. işlem adımında ÖSYM kayıtlarında yer alan mezuniyet bilgileriniz ilgili alanlara otomatik olarak doldurulur. Başvurunuzda kullanılmasını istediğiniz üniversiteyi seçtikten sonra” Yukarıda seçtiğim mezuniyet bilgilerim doğrudur.” seçeneğini işaretleyip “Kaydet” butonuna tıklayınız. Bu sayfada varsa daha önce mezun olduğunuz önlisans programları da listelenebilmektedir. Mezun olduğunuz “lisans” programını seçmeyi unutmayınız!

17. 9. işlem adımında başvuru esnasında beyanda bulunduğunuz tüm bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra “Yukarıdaki bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum.” seçeneğini işaretledikten sonra “Başvur” butonuna tıklayınız.

18. Adalet Bakanlığı İş Başvurusu sayfasında Başvurularım kısmında başvuru durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

19. Başvurunuzu tamamladıktan sonra “Başvuru Bilgileri” butonuna basarak doldurmuş olduğunuz bilgileri kontrol edebilirsiniz. Başvurunuzda hata veya eksik olması durumunda “İptal Et” butonuna tıklayınız.

20. İptal edilen başvuru sonrası tekrar başvuru yapmak istemeniz halinde tüm adımları baştan uygulamanız gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Adaylarda aranacak şartlar;



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.



-Türk Vatandaşı olmak,



-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,



-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)



- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)



-Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,



b) Başvuru esnasında e-Devlet üzerine sisteme yüklenilecek belgeler;



-Diploma,



-Transkript,



-Sertifika (Pedagojik Formasyon Belgesi, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği sertifikası),



- Askerlik durum belgesi, (askerlikten muaf olanlar için buna ilişkin sağlık kurulu raporu)