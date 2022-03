Müfettiş Olmaya Değer Mi?, Eğitim Müfettişlerinin maaşları ne kadardır?, Eğitim Müfettişlerinin çalışma koşulları nasıldır?, Eğitim müfettişlerinin Görevleri Nedir?, Öğretmenler için Müfettiş Yardımcısı alımı nasıl yapılır?, -Müfettiş eşlerinin ataması nasıldır.? sorularının cevabı burada..

Müfettiş Olmaya Değer Mi?

MEB’in 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacağı duyulunca sınava hazırlık kitapları yayınlandığını, hatta sınav hazırlık kampları başladığını gördüm. Özellikle öğretmenlerimizin sosyal medyada eğitim müfettişliği maaşları vb. konularla ilgili sorularına cevap aradığına tanık oldum. 25 yıldır müfettişim ve ilgilenenleri ilk ağızdan bilgilendirmek isterim.

En çok merak edilen hususla başlayayım.

-Eğitim Müfettişlerinin maaşları ne kadardır?

Eğitim müfettişlerinin maaşlarında geçmiş yıllarda gerekli iyileştirmeler yapılmadığı için diğer kamu görevlilerine göre maaşlarında yeterince artış olmamıştır. Şubat 2022 ayı itibariyle 33 yıl hizmeti olan bir eğitim müfettişinin maaşı 10.000. Tl civarındadır. (Benim derece kademem 1/4; maaşım ise iki çocuk yardımı dahil 10.224.TL). Eğitim müfettişlerinin derece kademesine göre bu maaş daha aşağı düşecektir. Müfettiş yardımcılarının maaşı ise 7-8 bin Tl civarında olacaktır.

-Eğitim Müfettişlerinin çalışma koşulları nasıldır?

Eğitim müfettişleri il milli eğitim müdürlüğü bünyesinde çalışırlar. Birim, eğitim müfettişleri başkanı ve başkan yardımcıları tarafından organize edilir.

Yıl boyunca yapılacak rehberlik ve denetim çalışmaları ile inceleme, soruşturma görevleri nedeniyle çalışma koşulları çok ağırdır.

Eğitim müfettişleri il merkezleri dışındaki köy, kasaba, ilçe okul ve kurumlarında rehberlik ve denetim yapabilmek için her gün kilometrelerce yol gidip gelirler. Özellikle kış aylarında sıkıntılar daha da artar. Yüzölçümü büyük illerde her gün saatlerce yolculuk yapmak zorunda kalırlar. Müfettişler, uzak ilçelerde görev yaptıklarında şayet yatacak yer varsa orada da kalabilirler. İlin durumuna göre her ay belli sürelerde ailelerinden ayrı kalmak zorundadırlar.

Rotasyon olayı mesleğin en zor yanlarından biridir. Çocuklar başladıkları okulları bitiremeden başka illere tayininiz çıkar. 21 yılda 5 kez şehir değiştirmek ve taşınmak zorunda kalırsınız.

-Eğitim müfettişlerinin Görevleri Nedir?

Eğitim müfettişlerinin görev alanında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumları ile öğrenci yurtlarının rehberlik ve denetimi yer almaktadır. Anaokulları, ilkokullar, liseler, halk eğitim merkezleri, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, özel okullar, sürücü kursları, kişisel gelişim kursları, özel öğretim kursları, dil kursları vb. her çeşit özel kurslar dahil 80 bin kurumun denetiminden sorumludurlar. Kurum teftişiyle birlikte tüm kurumlarda çalışanların (1 milyon 250 bin civarında personelin rehberlik ve denetiminden de sorumludurlar. Eğitim müfettişlerinin bu görevin dışında ayrıca inceleme, soruşturma ve araştırma görevleri vardır ki bu da çalışmalarında önemli bir zaman dilimi ayrılmasını gerektirir.

-Rotasyon uygulaması nasıldır?

Eğitim müfettişleri ile eğitim müfettiş yardımcılarının Yönetmeliğin Ek-3’te yer alan 5 hizmet bölgesinde toplam 21 yıl rotasyonla çalışması zorunludur. Daha önce öğretmenlikte yapılmış zorunlu hizmet dikkate alınmamaktadır.

-Müfettiş eşlerinin ataması nasıldır.?

Müfettiş eşleri müfettişlere tabidir. Bir müfettişin eşinin yanına tayin istemesi mümkün değildir. Müfettişlerin görev yeri değiştiğinde eşleri de oraya tayin isterler. 3-5 yıl arayla sürekli başka ile gittikleri için merkez okullar şayet dolu ise müfettiş eşleri, ulaşım sıkıntısı olan okullara giderler.

-Öğretmenler için Müfettiş Yardımcısı alımı nasıl yapılır?

Bakanlıkça branşlar bazında ne kadar müfettiş yardımcısı alınacağı duyurulur. Müracaat edenler ilk önce yazılı sınava alınırlar. Yazılı sınav yüz puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Yapılan Sözlü sınav sonrasında atamaya hak kazananlar ve yedekler ilan edilir. Atama için tercihler alınır. Başvuruda bulunanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak yarışma sınavı puan üstünlüğüne göre yapılır. Göreve başlamayan vb. sebeplerle boş kalan yerler için yedek listeden alım yapılır.

Sonuç;

Değerli eğitimciler, eğitim müfettişliği gerçekten fedakarlık isteyen bir meslektir. Bu mesleği düşünüyorsanız müfettiş yardımcılığına geçtiğinizde 3 yıl boyunca mevcut gelirinizden çok daha düşük maaş alacağınızı, daha sonra ise bir okul müdürü kadar veya ek deri tam alan bir öğretmen arkadaşınızdan daha düşük gelire sahip olacağınızı, müfettişlerin çalışma koşullarından kaynaklanan iş zorluğunu, rotasyon uygulamasının aile düzeninize ve çocuklarınızın eğitim hayatına getireceği külfeti dikkate alarak karar vermenizde fayda var.

Tüm bunları göze alıyorsanız. Sizi aramızda görmekten gurur duyarız. Ya delisinizdir ya da gerçek bir vatansever.