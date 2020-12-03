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Müdür yetkili öğretmenler ara tatillerde ne kadar ek ders ücreti alır?

Eğitim kurumlarında görev yapan müdür yetkili öğretmenlere ara tatillerde yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde ne şekilde ek ders ücreti ödeneceğine ilişkin MEB görüş yazısı yayınladı.

Müdür yetkili öğretmenler ara tatillerde ne kadar ek ders ücreti alır?
03 Aralık 2020 Perşembe 16:29

İşte o görüş yazısı;

Söz konusu görüş yazısında; "Yöneticilik görevini öğretmenlik görevinin yanında yürütmekte olan müdür yetkili öğretmenlerin, ders yılı içinde bulunan ara tatillerde yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde, ilgili mevzuatına göre fiilen yerine getirdikleri ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı olarak haftada 3 saat, meslekle ilgili çalışmaları karşılığı olarak ise haftada 15 saat olmak üzere haftada toplam 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunuldu.

Kaynak Memurlar.net

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