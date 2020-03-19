0
0
0
0
0
2
0
0

MEB,Usta Öğreticilere EK Ders Ödenmeyeceğine Dair Resmi Yazıyı İllere Gönderdi mmjm

MEB,Usta Öğreticilere EK Ders Ödenmeyeceğine Dair Resmi Yazıyı İllere Gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ,koranavirüsü tedbirleri kapsamında 14 MART tarihinden başlayan tatil itibari ile tatil süresince Usta Öğreticilerin fiilen ders görevini yerine getirmediği için ek ders ücretlerini ödenmeyeceğine dair resmi yazıyı Genel Müdür Yusuf Büyük imzasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi.

MEB,Usta Öğreticilere EK Ders Ödenmeyeceğine Dair Resmi Yazıyı İllere Gönderdi mmjm
19 Mart 2020 Perşembe 18:29

MEB,Usta Öğreticilere EK Ders Ödenmeyeceğine Dair Resmi Yazıyı İllere Gönderdi

MEB,Usta Öğreticilere EK Ders Ödenmeyeceğine Dair Resmi Yazıyı İllere Gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ,koranavirüsü tedbirleri kapsamında 14 MART tarihinden başlayan tatil itibari ile tatil süresince Usta Öğreticilerin fiilen ders görevini yerine getirmediği için ek ders ücretlerini ödenmeyeceğine dair resmi yazıyı Genel Müdür Yusuf Büyük imzasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi.

 

MEB,Usta Öğreticilere EK Ders Ödenmeyeceğine Dair Resmi Yazıyı İllere Gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ,koranavirüsü tedbirleri kapsamında 14 MART tarihinden başlayan tatil itibari ile tatil süresince Usta Öğreticilerin fiilen ders görevini yerine getirmediği için ek ders ücretlerini ödenmeyeceğine dair resmi yazıyı Genel Müdür Yusuf Büyük imzasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi.

İŞTE O YAZI 

Kaynak: www.mebpersonel.com


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #ek ders #ücretli #öğretmen #ödenek
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber