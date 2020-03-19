MEB,Usta Öğreticilere EK Ders Ödenmeyeceğine Dair Resmi Yazıyı İllere Gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ,koranavirüsü tedbirleri kapsamında 14 MART tarihinden başlayan tatil itibari ile tatil süresince Usta Öğreticilerin fiilen ders görevini yerine getirmediği için ek ders ücretlerini ödenmeyeceğine dair resmi yazıyı Genel Müdür Yusuf Büyük imzasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi.

MEB,Usta Öğreticilere EK Ders Ödenmeyeceğine Dair Resmi Yazıyı İllere Gönderdi MEB,Usta Öğreticilere EK Ders Ödenmeyeceğine Dair Resmi Yazıyı İllere Gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ,koranavirüsü tedbirleri kapsamında 14 MART tarihinden başlayan tatil itibari ile tatil süresince Usta Öğreticilerin fiilen ders görevini yerine getirmediği için ek ders ücretlerini ödenmeyeceğine dair resmi yazıyı Genel Müdür Yusuf Büyük imzasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ,koranavirüsü tedbirleri kapsamında 14 MART tarihinden başlayan tatil itibari ile tatil süresince Usta Öğreticilerin fiilen ders görevini yerine getirmediği için ek ders ücretlerini ödenmeyeceğine dair resmi yazıyı Genel Müdür Yusuf Büyük imzasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi. İŞTE O YAZI Kaynak: www.mebpersonel.com

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