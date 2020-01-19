MEB Mazeret Tayin Sonuçları Açıklandı, 2020 Yarı Yıl Dönemi Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı, Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB)2020 Öğretmenlerin tayin Sonuçları açıkladı.
MEB Mazeret Tayin Sonuçları Açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB)2020 Yarı Yıl Dönemi Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıkladı.
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