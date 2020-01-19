MEB Mazeret Tayin Sonuçları Açıklandı

MEB, öğretmenler ile birlikte uzman öğretici, usta öğretici için önemli bir çalışma başlattı. Personel ücretlerini tam olarak ödemeyen, sigorta primlerini eksik yatıran, öğretmenleri çalışma saatlerinin üzerinde görev yapmaya zorlayan veya herhangi bir sebeple personelin özlük haklarını ihlal eden özel okullara para cezası verilecek. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu