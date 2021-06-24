MEB'in unvan değişikliği sınavına girenler 100 gündür mülakat tarihi bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçlarını 22 Mart 2021 tarihinde açıkladığı unvan değişikliği sınavında 100 gündür mülakat tarihi ve tercih takvimini açıklamadı

Milli Eğitim Bakanlığı 2-3 Mart 2021 tarihlerinde unvan değişikliği sınavı yaptı.

Unvan değişikliği sınavı, soru ve cevapları açıklanmadığı ve bazı branşlarda kazanan aday sayısı çok çok az olduğu için, yoğun şekilde adaylarca eleştirilmişti.

Ancak şuan yine başka bir sorun yaşanmaktadır. 22 Mart 2021 tarihinde açıklanan sonuçların üzerinden 100 gün geçmiş olmasına rağmen, 100 gündür mülakat tarihi ve tercih takvimini açıklanmadı

Sınava giren adaylar belirsizliğin ortadan kaldırılmasını ve bir takvimin ilan edilmesini talep ediyor.