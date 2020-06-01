MEB, idari personelin göreve başlamasını istedi

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelin 1 Haziran itibariyle göreve başlamasını istedi. Bakanlıktan yayımlanan yazıda, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında bulunanların durumlarının ise 19 Haziran'dan sonra değerlendirileceği belirtildi. MEB, 28 Mayıs 2020 tarihinde yayımladığı yazıyla tüm eğitim kurumlarını 19 Haziran'a kadar tatil etmişti.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : 16833931-903.05.03-E. 7259041 01.06.2020
Konu : Normalleşme ve Alınacak Tedbirler
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.
Bir örneği ekte gönderilen ilgi Genelgede, Covid-19 salgını kapsamında 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler belirlenmiştir.
Bu çerçevede Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren, önceden olduğu şekilde görev yerlerinde çalışmaya başlayacaktır.
Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunanlar, 19 Haziran 2020 tarihinden sonraki süreçte ilgi Genelge kapsamında değerlendirilecektir.
Bu süreçte personelden;
a) Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
b) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (sağlık kurulu raporu, e-nabızdan alınacak belge veya ilaç raporlarıyla bu durumlarını belgelendirenler) bulunanlar,
idari izinli sayılacaktır.
Bu süreçte idari izinli sayılanlar görevlerini fiilen yerine gelirmiş sayılacak; mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu kapsamda bulunan personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönecektir.
Diğer taraftan Bakanlığımız personelinin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile araçlarının dezenfekte işlemlerinin yapılması hususunda bütün birimler gerekli tedbirleri alacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ziya SELÇUK Bakan
Ek: İlgi Genelge
Dağıtım:
-Merkez Teşkilatı Birimlerine
-81 İl Valiliğine
(İl Milli Eğitim Müdürlükleri)
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