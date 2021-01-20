MEB en az ilköğretim 1082 memur alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

MEB KPSS veya kura ile memur alımı yapacak. En az ilköğretim mezunu engelli adayları kapsayan atama ile toplamda 1082 kişi belirlenen kadrolara yerleştirilecek. İşte merak edilen tüm detaylar…

KPSS puanı ve kura yöntemi ile engelli memur ataması gerçekleştirilecek. Yılda iki defa atama yolu ile yapılan alımların her yıl olduğu gibi bu yılda en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’e ayrıldı. 2021/1 EKPSS puanı esas alınarak yapılacak toplam 2140 kişilik alımın 1082 kişilik bölümü MEB bünyesinde görevlendirilecek. İlköğretim, lise, önlisans, lisans mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Peki MEB hangi kadrolarda memur alımı yapılacak?

MEB HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmetli, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarında toplamda 1082 memur alımı yapılacak. Adaylar EKPSS puanı ile ya da kura yöntemi ile tercihlerini yapabilir ve okullarda istihdam istidam edilecek.

MEB MEMUR ALIMI ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE ATAMA YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, EKPSS 2021/1 sonuçlarına göre 1082 kişilik bir atama yapacak. Adaylar arasından ilköğretim mezunu 100 kişi, lise mezunu 200 kişi, önlisans mezunu 500 kişi ve lisans mezunu 282 kişi alınacak.

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