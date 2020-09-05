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MEB'den telafi eğitimindeki ek ders ücretlerine yönelik açıklama

MEB'den telafi eğitimindeki ek derslere yönelik açıklama

MEB'den telafi eğitimindeki ek ders ücretlerine yönelik açıklama
05 Eylül 2020 Cumartesi 00:42

MEB, telafi eğitimindeki ek ders ücretlerine yönelik görüş yazısını illere gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos ila 18 Eylül arasında yapılan telafi eğitimlerinde sadece kendilerine ders görevi verilip de bu kapsamda fiilen ders okutanların ek ders alabileceğini belirtti.

Aynı uygulama ücretli öğretmenler için de geçerli olacak. Ücretli öğretmenlerden, kendilerine uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programı kapsamında ders görevi verilmesi ve fiilen ders görevinin yapılması halinde ders görevlerinin karşılığında ek ders ücreti verilecektir.

İŞTE MEB'İN GÖRÜŞ YAZISI


Kaynak: Kamu Saati Özel
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