MEB, BİLSEM Öğretmen Seçimi Mülakat Takvimi Güncellendi

2020 yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama işlemleri kapsamında yapılan Sözlü Mülakatlar bazı illerde tamamlanamamış ve ileri bir tarihe ertelenmişti. MEB, bu işlemlerin tamamlanması için yeni takvim yayınladı.
Ülkemizde ve tüm dünyada görülen Covid-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında 2020 yılı Bilim ve Sanat
Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama işlemleri kapsamında yapılan Sözlü Mülakatlar bazı illerde tamamlanamamış ve ileri bir
tarihe ertelenmiştir.Bu Kapsamda Sözlü sınavların tamamlanması ve atama sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Atama kılavuzundaki
esaslar doğrultusunda yeni atama takvimi yayınlanmıştır.
|
YENİ ATAMA TAKVİMİ
|
SIRA NO
|
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
|
TAKVİM
|
1
|
Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci
|
02-09 Aralık 2019
|
2
|
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının
kurulması ve değerlendirmelerin yapılması
|
16-20 Aralık 2019
|
3
|
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca
yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklanması
|
25 Aralık 2019
|
4
|
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan
değerlendirme sonuçlarına itiraz
|
25-31 Aralık 2019
|
5
|
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca
itirazların incelenmesi
|
02-09 Ocak 2020
|
6
|
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca incelenen itirazlara ait sonuçların açıklanması
|
10 Ocak 2020
|
7
|
Sözlü sınava katılmaya hak kazananların ilan edilmesi
|
17 Ocak 2020
|
8
|
Randevu tarihlerinin ilan edilmesi
|
28 Ocak 2020
|
9
|
Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü
sınavların yapılması
|
03 Şubat-19 Haziran 2020
|
10
|
Tercih yapmaya esas puanların açıklanması
|
22 Haziran 2020
|
11
|
Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itiraz
|
22-26 Haziran 2020
|
12
|
Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazların
değerlendirilmesi
|
29 Haziran -3 Temmuz 2020
|
13
|
Atamalar için tercihlerin yapılması
|
6-10 Temmuz 2020
|
14
|
Atama sonuçlarının açıklanması
|
17 Temmuz 2020
|
15
|
Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması
|
01-10 Ağustos 2020
|
İLETİŞİM BİLGİLERİ
|
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MEB Beşevler Kampüsü A Blok Beşevler/ANKARA
|
Tel : (0312) 413 3110 – 2535
E-posta : oer_ozelyetenek@meb.gov.tr
Faks: (0312) 213 13 56
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