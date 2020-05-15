0
0
0
0
0
0
0
0

MEB, BİLSEM Öğretmen Seçimi Mülakat Takvimi Güncellendi

2020 yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama işlemleri kapsamında yapılan Sözlü Mülakatlar bazı illerde tamamlanamamış ve ileri bir tarihe ertelenmişti. MEB, bu işlemlerin tamamlanması için yeni takvim yayınladı.

MEB, BİLSEM Öğretmen Seçimi Mülakat Takvimi Güncellendi
15 Mayıs 2020 Cuma 01:36

Ülkemizde ve tüm dünyada görülen Covid-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında 2020 yılı  Bilim ve Sanat

Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama işlemleri kapsamında yapılan Sözlü Mülakatlar bazı illerde  tamamlanamamış ve  ileri bir

tarihe ertelenmiştir.Bu Kapsamda Sözlü sınavların tamamlanması  ve  atama sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Atama kılavuzundaki

esaslar doğrultusunda  yeni atama takvimi yayınlanmıştır.

 YENİ ATAMA TAKVİMİ

SIRA NO

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

TAKVİM

1

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci

02-09 Aralık 2019

2

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının

kurulması ve değerlendirmelerin yapılması

16-20 Aralık 2019

3

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca

yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklanması

25 Aralık 2019

4

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan

değerlendirme sonuçlarına itiraz

25-31 Aralık 2019

5

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca

itirazların incelenmesi

02-09 Ocak 2020

6

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca incelenen itirazlara ait sonuçların açıklanması

10 Ocak 2020

7

Sözlü sınava katılmaya hak kazananların ilan edilmesi

17 Ocak 2020

8

Randevu tarihlerinin ilan edilmesi

28 Ocak 2020

9

Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü

sınavların yapılması

03 Şubat-19 Haziran 2020

10

Tercih yapmaya esas puanların açıklanması

22 Haziran 2020

11

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itiraz

22-26 Haziran  2020

12

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazların

değerlendirilmesi

29 Haziran -3 Temmuz 2020

13

  Atamalar için tercihlerin yapılması

6-10 Temmuz 2020

14

  Atama sonuçlarının açıklanması

17 Temmuz 2020

15

Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması

01-10 Ağustos 2020

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MEB Beşevler Kampüsü A Blok Beşevler/ANKARA

Tel : (0312) 413 3110 – 2535

E-posta : oer_ozelyetenek@meb.gov.tr

Faks: (0312) 213 13 56

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katıl
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN
Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber