İşte MEB'de ödül alan öğretmenlerin ek listesi

Ek ödül alan öğretmenlerin listesi Eylül 2020 - 2756 syılı Tebliğler Dergisinde yayımlandı.

2019 yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 122'nci maddesi gereğince ödüllendirilen personelin bilgilerinin yer aldığı tablo, ilgi (a) yönergenin 21'inci maddesinin (c) bendi uyarınca Eylül 2020 - 2756 syılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ek ödül alanların listesi için tıklayınız.

2019 yılı esas listesi Temmuz-EK 2020 - 2754 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.

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