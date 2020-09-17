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İşte MEB'de ödül alan öğretmenlerin ek listesi

Ek ödül alan öğretmenlerin listesi Eylül 2020 - 2756 syılı Tebliğler Dergisinde yayımlandı.

İşte MEB'de ödül alan öğretmenlerin ek listesi
17 Eylül 2020 Perşembe 00:21

2019 yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 122'nci maddesi gereğince ödüllendirilen personelin bilgilerinin yer aldığı tablo, ilgi (a) yönergenin 21'inci maddesinin (c) bendi uyarınca Eylül 2020 - 2756 syılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ek ödül alanların listesi için tıklayınız.

2019 yılı esas listesi Temmuz-EK 2020 - 2754 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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